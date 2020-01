Zapata y Grundi utilizaban a empresarios y políticos

Las declaraciones del exsocio de Gabriela Zapata, Dennis Grundi Ríos, ante el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción ocasionaron la reacción de la acusada que calificó como una ‘falacia’ las aseveraciones del supuesto ‘testigo clave’ de la Fiscalía. Ambos vincularon a empresarios, políticos y personas particulares en sus aseveraciones ante una sala judicial atónita que escuchaba sus declaraciones.



“Ella aparentaba ser una persona de mucha influencia y por eso la buscaban los empresarios”, relató Grundi a los fiscales, pero más adelante admitió que él no fue testigo ni vio que en alguna oportunidad se hubiera firmado algún contrato en las oficinas de la Unidad de Apoyo a la Gestión Social u otras oficinas, dependiente del Ministerio de la Presidencia.



Describió una serie de reuniones con empresarios a los que ofrecía gestiones ante el Gobierno para que las obras sean adjudicadas, pero dijo desconocer si en alguna oportunidad alguno de esos proyectos tuvo éxito.

El contraataque

Gabriela Zapata pidió aclarar las acusaciones y por espacio de 10 minutos acusó a su exsocio de haber defraudado su amistad y dijo que se aprovechó de la confianza que le dio.



“El señor Grundi aparentaba que era sobrino del vicepresidente, tengo pruebas; en mi casa había micrófonos y grabadoras, ahí me visita su suegro el señor Oswaldo Tejada y me habla para que participe la empresa Henan que iba a ser para sus suegros”, dijo en la primera parte de su alocución.



Luego afirmó que Grundi tomó una tarjeta suya de CAMC y se hizo copias con el rótulo de “gestor de proyectos”, y que tenía contacto con el alcalde de Cochabamba para gestionar adjudicación de obras.

Reveló que cuando surgió el problema de la carretera Montero-Bulo Bulo, su exsocio le mencionó que su suegro tenía llegada al presidente del Tribunal Constitucional y ofreció gestiones a cambio de dinero.



En seguida reveló que Grundi la visitó cuando estaba detenida y le dijo que había venido de parte de Hugo Moldiz y que él podía solucionar su problema en la justicia, y que por eso él había accedido a un proceso abreviado en este juicio.



Pero Zapata no tiene ninguna prueba de esas afirmaciones y dijo que en determinado punto del juicio presentará audio y video de los ofrecimientos de Grundi y su familia