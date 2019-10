Bolivia anuncia estrategia alternativa si fracasa en La Haya

El presidente Evo Morales anunció el sábado que en caso de no proceder la demanda marítima boliviana, planteada contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, por una salida al mar, Bolivia tiene planificada otra estrategia.



"Si en esta demanda no fuera bien, ni se imaginan ustedes que tenemos planes mucho más interesantes que esta primera etapa de batalla legal en la Comunidad Internacional", dijo en un acto público.



Durante la entrega de un campo deportivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Morales explicó que la estrategia por conseguir una salida soberana al mar, fue planificada de forma conjunta con ex presidentes bolivianos, ex cancilleres, organizaciones sociales, además de un equipo jurídico especializado.



"Nueve años junto al hermano vicepresidente (Álvaro García Linera), junto al pueblo boliviano, nos ha permitido también entender, no solamente los procedimientos internacionales, sino también cómo hacer planes para que Bolivia pueda volver al pacífico con soberanía", agregó.



Morales especificó que la base de la estrategia diseñada para poder tener acceso soberano al mar es la unidad del pueblo boliviano, gracias a ella, "Bolivia siente sabor a mar".



Destaca al equipo jurídico boliviano



Asimismo, destacó que la presentación de los alegatos orales que hizo el equipo jurídico de Bolivia en La Haya, para justificar la competencia de ese Tribunal de poder intervenir en el diferendo marítimo boliviano-chileno, demostró que Bolivia sólo busca haceR justicia.



"Esa brillante defensa, explicación con muchos argumentos históricos, jurídicos, técnicos, realmente nos hizo llorar, tenemos la razón, no estamos inventando cuentos, no estamos inventando argumentos o mentiras para dañar a un pueblo, sino estamos con la razón, la justicia y estamos pidiendo la justicia", complementó.



Durante la semana que termina, Chile y Bolivia presentaron sus alegatos ante la CIJ sobre la objeción de incompetencia que presentó Chile, para que esa Corte conozca y resuelva la demanda marítima boliviana.



Chile invadió suelo boliviano en febrero de 1879 y desató una contienda bélica que terminó cercenando 400 kilómetros de playa y 120.000 kilómetros de territorio.



Desde entonces, Bolivia reivindica en diferentes foros internacionales el derecho de recuperar su cualidad marítima y tras presentar una demanda ante la Corte de La Haya, en 2013, el respaldo que recibió fue creciendo paulatinamente