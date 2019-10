Policía que hizo disparos deja aeropuerto de El Alto

No se requirió ningún operativo o el uso de la fuerza. El sargento primero Julio Limachi dejó las oficinas de la Aduana en el aeropuerto de El Alto, luego de realizar tres disparos y atemorizar a funcionarios. Tras casi cuatro horas de permanecer en esas oficinas, salió y fue conducido a dependencias policiales.



El punto de inflexión para aliviar la tensión en la terminal aérea surgió cuando el Comandante General del verde olivo, Édgar Téllez, se apersonó para persuadir al uniformado. Se presume que problemas personales depararon en que tome los despachos, tras ocasionar la huida de los personeros.



Limachi, casado y padre de familia, fue detenido y dejó rápidamente el aeropuerto en una vagoneta policial, escoltado por las unidades que atendieron el incidente. Su padre dijo desconocer los motivos por los que tomó esas drásticas medidas.



Los datos del hecho indican que primero hizo dos disparos con su arma de reglamento, grito que salgan a los cerca de seis funcionarios de la Aduana y luego hizo un disparo más. Todo sucedió minutos antes de las 07.00.



El sargento se atrincheró en un despacho y exigió la presencia de jefes policiales y personal de derechos humanos. No se lamentaron heridos en la acción, que movilizó a varias unidades especiales de la Policía, pero que no causó la suspensión de los vuelos.



En determinado momento y ante la negativa de Limachi para abandonar esas oficinas de forma voluntaria, el Grupo Delta llegó a analizar planos y preparar un operativo para intervenir, mismo que no fue necesario tras el diálogo del Comandante con el uniformado.