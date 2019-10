Pide perdón la mujer que posó con el felino muerto

Karina Solano es la mujer que ha generado polémica en las redes sociales este lunes tras haberse viralizado una fotografía suya junto a un leopardo muerto.



"Jamás mataría a un animal", manifestó Solano en contacto con EL DEBER y contó que se tomó la fotografía luego de que unos comunarios hubieran dado caza al felino. "Quiero que me disculpen, no ha sido mi intención subir la foto, ha sido una torpeza de mi parte", manifestó y dijo que "respeta a los animales y su vida".



Sin embargo, las disculpas pueden ser no suficientes. Las autoridades anunciaron acciones legales en contra de Solano, quien es maestra en una comunidad cercana al río Mamoré, que identificó como Puerto Bolívar.



La directora de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, Teresa Pérez, indicó que compartir en las redes sociales una fotografía de esas características se considera "incitación" a la cacería de animales y su penalidad es de hasta dos años de prisión.



Solano ya borró la imagen de su cuenta de Facebook y mostró a EL DEBER su arrepentimiento, pero la justicia puede actuar por su cuenta. La foto fue compartida por centenares de personas que protestaron en su contra y las autoridades la están buscando.