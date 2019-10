La Liga propone campaña contra la violencia

El secretario general de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano, Hormando Vaca Diez, ratificó la confianza que tiene la institución que aglutina a los clubes de fútbol del país en el trabajo de la Policía, luego de que el domingo al final del encuentro entre Oriente Petrolero y Wilsterman se suscitaran destrozos y saqueos en varias viviendas del barrio Petrolero Sur y en el centro de salud Ismael Suárez.



“Se cumplió a cabalidad con el operativo de seguridad en el estadio”, afirmó ayer Vaca Diez en la conferencia de prensa que dio junto al comandante departamental de la Policía, Sabino Guzmán. El dirigente liguero pidió castigo por la vía civil y penal para los sujetos que protagonizaron los desmanes y planteó la necesidad de iniciar una campaña de no violencia.



“Este no es un problema solo de los partidos de fútbol, la inseguridad ciudadana y la violencia son cosas de todos los días”, explicó secretario general de la Liga y enfatizó en que los daños causados a las viviendas deben ser cubiertos por los violentos.



Pidió a los clubes no ser cómplices de las acciones violentas de los barras brava, indicando que hay delincuentes infiltrados en estos grupos de hinchas, por lo que propuso decretar cero tolerancia a la delincuencia en los escenario deportivos.



El jefe policial dijo que para el partido del domingo se desplegaron 680 policías y como resultado de un trabajo de inteligencia se decomisaron armas y objetos contundentes a los hinchas de Wilstermann antes del encuentro futbolístico. Añadió que este tipo de operativos previos son parte del trabajo que se ejecuta horas antes de cualquier partido.



Luego de la conferencia, Guzmán visitó la vivienda de la exconcejala Alina de Hoyos, para escuchar escuchó el pedido de la familia Hoyos y de los vecinos de la zona que quieren más seguridad.