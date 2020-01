Anticipan que Fernández retornará a una cárcel

De darse una sentencia de 30 años contra Leopoldo Fernández, el exprefecto de Pando no podrá cumplir la pena con algún tipo de medida sustitutiva, deberá retornar a una cárcel, según explicó la abogada de las víctimas del caso "El Porvenir" Mary Carrasco.



"No hay leyes especiales para nadie, la condena se debe cumplir en el penal. Lo que nosotros hemos hecho es darle a Leopoldo Fernández el derecho a decir su palabra, al igual que ha todos los acusados", aseveró la jurista en declaraciones a radio "Compañera".



Conoce más: Leopoldo "aterrado" ante una sentencia de 30 años



En la víspera la exautoridad regional manifestó a EL DEBER que "la posibilidad de volver a la cárcel para mí es aterradora, porque se me puede complicar el tema de salud y pondría en riesgo mi vida", recordando que tuvo cáncer, se le extirpó un riñón y tuvo tuberculosis.



"El hecho de que manifieste lo que manifieste, está bien, es respetable, pero la ley debe ser cumplida y él (Leopoldo) sabe como exparlamentario que no se puede quebrantar la norma y que un condenado debe ir a la cárcel", reiteró la abogada de las víctimas.



Lea también: La Fiscalía pide 30 años de cárcel para Leopoldo



El "Ministerio Público ha concluido sus alegatos y ha pedido de condena para todos los acusados y la sentencia que pide por la masacre del 11 de septiembre es de 30 años de cárcel", dijo Carrasco en contacto con la agencia ANF.