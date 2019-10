Convocan marcha a favor de la 'amnistía' de Prado

"Apoyemos al general Gary Prado Salón, no dejemos que este Gobierno insensible lo siga torturando judicialmente". Con esa frase, un grupo autodenominado Movimiento Andrés Ibáñez convoca a una marcha para este jueves en respaldo al pedido de "amnistía" para Prado, uno de los sindicado en el caso de supuesto terrorismo. La convocatoria ya está circulando por las redes sociales.



La movilización está prevista para este 14 de julio a partir de las 19:00 en la plaza de la Paloma de la Paz, en el barrio Urbarí. De hecho, se conoce que esta marcha se dirigirá hasta la casa del general Gary Prado, ubicada dentro del primer anillo, para expresar su apoyo al pedido de "amnistía" que recientemente hicieron el exconcejal por el MAS, Oswaldo "Chato" Peredo y el exembajador de Bolivia en Brasil, Jerjes Justiniano.



"Lo importante es que ahora el pedido surge de personas vinculadas al partido de Gobierno y eso lo hace más pertinente. El hecho de que Chato Peredo, Betty Tejada (exparlamentaria del MAS) y Jerjes Justiniano hayan hecho el pedido significa que desde otro razonamiento político e ideológico se está pensando en el mismo pedido que ya se había hecho desde antes. Eso es sano y saludable y una pequeña esperanza", dijo Gary Prado, hijo y abogado del general Gary Prado.



Prado recordó que el pedido de amnistía ya tiene "larga data". "El año pasado publicamos una solicitada dirigida al presidente Evo Morales pidiendo amnistía para todos los detenidos y perseguidos políticos del país. Luego, cuando vino el papa Francisco, el Comité pro Santa Cruz hizo el mismo pedido con otra solicitada pública. Posteriormente, la senadora Carmen Eva Gonzales presentó hace un mes un proyecto de ley de amnistía y está listo para entrar en debate en la Asamblea Legislativa sin ningún avance", explicó Prado.



La semana pasada, en plena audiencia, el general Gary Prado --que desde hace años sufre parálisis de sus miembros inferiores-- se desvaneció debido a su salud deteriorada e incluso se pudo ver que sus heridas se abrieron, siendo auxiliado por personal paramédico que se encontraba en la audiencia del juicio oral, en el Palacio de Justicia.



¿Quién tiene la decisión?



El lunes, el presidente Evo Morales dijo que "para ellos no puede existir amnistía", refiriéndose a la solicitud realizada por Jerjes Justiniano y Osvaldo "Chato" Peredo.



El primero mandatario explicó: "No soy experto en temas legales, pero sin embargo, entendiendo de manera general, el tema de amnistía, cuando se trata de traición a la patria, cuando se trata de intentos de dividir Bolivia, siento que para ellos no puede existir amnistía (...) Entiendo que por razones de salud, por razones de edad, eso está en manos de la justicia".



Por su parte, Gary Prado, hijo, consideró que "solo el presidente Evo Morales puede decir quiero o no quiero (amnistía). Constitucionalmente solo él lo puede decidir".



Prado consideró que el presidente Morales está mal asesorado cuando dice que la justicia debe decidir sobre el pedido de amnistía para Prado, porque de acuerdo a la Constitución la "amnistía" es un recurso que solo puede ser aprobado por el presidente a través de un decreto que es elevado a rango de ley a través de la Asamblea Plurinacional.



"Es un recurso que lo concede el presidente a través de un decreto que lo remite a la Asamblea y esta lo convierte en Ley. La amnistía significa ‘olvido’. Es un empate técnico porque no hay vencedores ni vencidos. Se aplica para las personas que no tienen condena y que están siendo perseguidas judicialmente. Normalmente se aplica en delitos políticos. En este caso significaría que las personas que están siendo procesadas (por el caso terrorismo) mantienen su estado de inocencia y el Estado a través de la Fiscalía renuncia a la persecución penal y se archivan los obrados", explicó Prado.



Por su lado, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo ayer que la solicitud de amnistía para los procesados por el denominado ‘caso terrorismo’ no puede aplicarse por constituirse un delito grave, como separatismo y alzamiento armado. “La amnistía no corresponde constitucionalmente para el caso de estos delitos graves, por ende la solicitud presentada por algunos voceros no es viable”, aseveró.



Sin embargo, Prado también consideró que el ministro Romero, está equivocado al señalar que no se puede aplicar la amnistía en este caso por ser traición a la Patria y porque se cometió el delito de separatismo. "Cuando el Ministerio de Gobierno se autoproclamó víctima del caso terrorismo y se adhirió a la acusación del entonces fiscal Marcelo Sosa se los acusaba de los delitos de terrorismo y alzamiento armado. Lo de separatismo se lo introdujo después", insistió.

