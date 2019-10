Illanes reemplaza a Elío como 'vice' del Interior

Rodolfo Illanes es el nuevo viceministro de Régimen Interior, lugar que ocupa en remplazo de Marcelo Elío, que dimitió la semana pasada, 23 días después de calificar como un "autoatentado" los hechos de violencia que cobraron la vida de seis personas en la ciudad de El Alto.



El pasado miércoles se informó la renuncia de Elío, que permanecía en el cargo ante las duras críticas por su declaraciones tras la toma y quema de la Alcaldía alteña. Incluso ahora se sostiene que se lo llamará a declarar.



"Yo he cumplido con todo lo que he tenido que cumplir, supervisando y estando en el lugar de los hechos (...) No hay motivo para culpar a personas", sostuvo el entonces viceministro frente a la falta de resguardo policial en el edificio de la comuna.



Illanes se desempeñó hasta ahora como viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, dependiente del Ministerio de la Presidencia, pero antes fungió como viceministro de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas, donde fue acusado por irregularidades con Cotel.



"Trabajaremos coordinadamente, solo pido apoyo de las autoridades de este ministerio, del personal, pero, ante todo, de la sociedad y de los medios de comunicación para que todas nuestras acciones sean en beneficio de la población", declaró el nuevo personero tras su juramento.