Calle 7 decide separar a participante tras agresión

Las cámaras de vigilancia registraron una brutal golpiza que propinó el participante del programa "Calle 7" Kenny Teodovich a otro joven cuando descendía de un vehículo público. El hecho, de acuerdo con la red Unitel, sucedió la madrugada del domingo 27 de septiembre y se desconocen las causas.



Tras la bochornosa escena, que se difunde por las redes sociales, la producción del concurso televisivo decidió separar al agresor de la pantalla chica, según lo confirmado por la presentadora de "La Revista" de Unitel, Gabriela Oviedo.



“Teodovich, que es el agresor, ya no pertenece más a "Calle 7". El canal no va a permitir este tipo de comportamientos, por lo tanto queríamos informarle que ha sido retirado de nuestro plantel”, dijo Oviedo, tras leer un comunicado del medio televisivo.



El agresor no solo fue separado de "Calle 7", sino que enfrentará un proceso por los presuntos delitos de intento de homicidio y lesiones graves.



Defensa de agredido pide 13 años de cárcel



Pedro Subirana, asesor legal del joven agredido identificado como Andre Zanki, dijo que solicitarán ante la justicia que Teodovich cumpla una condena de 13 años de cárcel por el delito de tentativa de homicidio. Al mismo tiempo señaló que su defendido se encuentra recuperándose en su domicilio cumpliendo una baja de 15 días.



Zanki evitó que Teodovicho golpeara a su novia



De acuerdo con Subirana, el sábado 19 de septiembre Teodovich intentó agredir a su novia en Expocruz y Zanki evitó el ataque. “Ahí nació la rabia de Teodovich contra Andre”, dijo Subirana.



