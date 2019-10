Platini dimite como presidente de UEFA

Michel Platini perdió definitivamente su batalla: anunció su dimisión este lunes como presidente de la UEFA poco después de que el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) frenara en seco su carrera como dirigente del fútbol al mantener la suspensión que había dictado contra él la FIFA y únicamente reducirla de seis a cuatro años.



Como consecuencia inmediata de esta decisión de la más alta jurisdicción deportiva, con sede en Lausana, el exfutbolista francés anunció su salida del sillón presidencial del fútbol europeo, pero apuntó que continuará ahora su "combate" ante los tribunales suizos, denunciando ser víctima de "una profunda injusticia".



El TAS era la gran esperanza para Platini de limpiar su nombre, manchado por un polémico cobro de 1,8 millones de euros de manos de la FIFA en 2011, y poder presidir, como responsable de la UEFA, la Eurocopa que acogerá su país, Francia, del 10 de junio al 10 de julio.



Pero esa posibilidad se evaporó definitivamente este lunes con la confirmación de la caída de Platini, que ya había tenido que renunciar a la carrera para presidir la FIFA, dejando vía libre a su entonces número 2, Gianni Infantino, que a finales de febrero fue elegido como nuevo presidente de la Federación Internacional.



Platini no pudo evitar subrayar que la duración de su suspensión le impide "de facto y, como por azar, optar a la próxima elección de presidente de la FIFA" en 2019.



Pago controvertido



En su decisión comunicada este lunes, el TAS reconoce la "validez" del contrato oral que ligaba a la FIFA y a Platini, pero "no está convencido de la legitimidad" del pago de 1,8 millones de euros al francés en 2011 por un trabajo de asesoría a Joseph Blatter, entonces presidente de la FIFA, concluido en 2002.



Igualmente, el TAS redujo de 80.000 a 60.000 francos suizos (72.000 a 54.000 euros) la multa dictada por la FIFA contra el mítico exfutbolista francés.



Blatter, primero mentor y luego enemigo de Platini, "tomó nota" de la decisión, pero no hizo más comentarios. La Federación Francesa de Fútbol (FFF) reaccionó al fallo del TAS con un comunicado, destacando el papel de Platini como "un hombre que siempre ha trabajado en el interés del fútbol".



El 21 de diciembre, el francés había sido suspendido ocho años por la justicia interna de la FIFA, igual que Blatter, como culpable de "abuso de posición", "conflicto de intereses" y "gestión desleal". Una pena que fue reducida en ambos casos a seis años en febrero, tras un primer recurso.



Blatter fue además imputado por la justicia suiza por el controvertido pago a Platini, así como por un contrato de derechos de televisión, presuntamente muy por debajo del precio de mercado, en detrimento de la FIFA. Michel Platini declaró en ese caso en calidad de testigo asistido.



Ante el TAS, Platini declaró el 29 de abril durante ocho horas, en las que dio sus explicaciones ante los tres árbitros encargados de dictar sentencia sobre su suspensión.



Al salir del tribunal había dicho que era "todavía más optimista" sobre la posibilidad de que el TAS le diera la razón.