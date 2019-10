El papa a los argentinos: "la patria no se vende"

El papa Francisco celebra el bicentenario de la independencia de Argentina y dijo que la Madre Patria "no se vende" y animó a rezar para avanzar hacia una "Patria Grande" latinoamericana exenta de "todo tipo de colonizadores".



"Celebramos doscientos años de camino de una Patria que, en sus deseos y ansias de hermandad, se proyecta más allá de los límites del país: hacía la Patria Grande, la que soñaron San Martín y Bolívar", dijo el papa en un mensaje enviado al presidente de la Conferencia Episcopal argentina, monseñor José María Arancedo.



Y añadió: "Esta realidad nos une en una familia de horizontes amplios y lealtad de hermanos. Por esa Patria Grande también rezamos hoy en nuestra celebración: que el Señor la cuide, la haga fuerte, más hermana y la defienda de todo tipo de colonizaciones".



El pontífice recordó de manera especial a "los hijos más llagados de la Patria": los indigentes, los presos, los que se sienten solos, los que no tienen trabajo, las víctimas de la trata, los menores víctimas de abusos o los jóvenes drogadictos.



"Sí, hijos de la Patria. En la escuela nos enseñaban a hablar de la Madre Patria, a amar a la Madre Patria. Aquí precisamente se enraíza el sentido patriótico de pertenencia: en el amor a la Madre Patria", señaló en la misiva.



Francisco dijo que en su país natal, Argentina, suele usarse una expresión "atrevida y pintoresca a la vez", para referirse a las personas sin escrúpulos: "este es capaz de vender a la madre".



"Pero sabemos y sentimos hondamente en el corazón que a la Madre no se la vende, no se la puede vender... y tampoco a la Madre Patria", aseveró.



El pontífice animó a "seguir caminando, mirar hacia adelante" y para lograrlo destacó el papel que podrán desempeñar especialmente los ancianos y los jóvenes.



"A los ancianos, a los "memoriosos" de la historia, les pido que, sobreponiéndose a esa cultura del descarte que mundialmente se nos impone, se animen a soñar. Necesitamos de sus sueños, fuente de inspiración", dijo.



A los jóvenes les pidió que "no jubilen su existencia en el quietismo burocrático en el que los arrinconan tantas propuestas carentes de ilusión y heroísmo".



"Solo si nuestros abuelos se animan a soñar y nuestros jóvenes a profetizar cosas grandes, la Patria podrá ser libre. Necesitamos de abuelos soñadores que empujen y de jóvenes que- inspirados en esos mismos sueños- corran hacia adelante con la creatividad de la profecía", señaló.