Justin Bieber destrona a Adele en Reino Unido

El cantante canadiense Justin Bieber destronó hoy a la británica Adele como número uno en la lista oficial de sencillos del Reino Unido con su tema "Sorry", y rompió así un nuevo récord musical.



Después de mantenerse a la sombra del nuevo éxito de Adele, "Hello", durante estas últimas tres semanas, Bieber alcanzó el primer puesto con un total de 104.000 unidades vendidas y más de 5 millones de escuchas en "streaming".



De este modo, Adele, que precisamente lanzó hoy al mercado su último álbum, "25", salta hasta el número dos, y el tema "Sax" de la exconcursante de "Factor X" Fleur East le sigue en el tercer lugar.



Bieber ha logrado colocar ocho sencillos de su disco "Purpose" entre los 40 primeros puestos de la lista británica, una marca a la que solo se ha acercado Elvis Presley, en 1957, cuando logró siete entradas en el Top 40.



Bieber domina el top 5



La irrupción de Bieber no acaba aquí esta semana, ya que el ídolo de masas canadiense domina la lista británica con tres sencillos en el Top 5: "Sorry"; "Love Yourself", en el número tres y "What Do You Mean?", en el quinto puesto.



Logra la marca de Lennon



El último artista masculino en alcanzar este hito fue John Lennon en enero de 1981 con "Imagine", que llego a la cima del ránking, "Happy Xmas (War Is Over)" en el número tres y "(Just Like) Starting Over", que alcanzó el puesto número cinco tras su trágica muerte.



"Sorry" se convierte así en el segundo número uno de Bieber en el Reino Unido después de que "What Do You Mean?" sumara cinco semanas en el máximo puesto durante los meses de septiembre y octubre.



Por otro lado, Jess Glynne vuelve al Top 10 por octava vez con "Take Me Home" y One Direction escala del número 16 al diez con "Perfect" tras su actuación en el programa británico de "Factor X".



Albúm más popular



En cuanto a la Lista Oficial de Álbumes del Reino Unido, One Direction se desmarca con el álbum que más rápido se ha vendido del año en el país, su cuarto número, "Made In The AM", por delante del disco de Justin Bieber.



La banda alcanzó ventas de hasta 93.189 unidades durante su primera semana, lo que permitió que su quinto álbum de estudio batiera el récord previamente conseguido por la banda de rock Noel Gallagher"s High Flying Birds con "Chasing Yesterday".

"Made In The AM" es el primer lanzamiento de la banda como cuarteto, tras la marcha de Zayn Malik.

