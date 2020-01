INE hará en el país Censo Económico 2017 tras 25 años

El Instituto Nacional de Estadística (INE) arrancará desde la próxima semana con la realización del Censo Económico 2017 que venía organizando desde el año pasado. Para ello, la actividad censal de campo, que durará al menos tres meses, contará con la ayuda de la tecnología y $us 20 millones del Banco Mundial (BM).



“Este censo empezará con una prueba piloto. Luego de 25 años de no haberse aplicado, se quiere conocer la nueva estructura económica del país, que en los últimos años cambió. Ahora tenemos un país totalmente distinto y nosotros no hacemos un censo desde hace años, para conocer el crecimiento y el comportamiento de las grandes, pequeñas y medianas empresas”, dijo el director del INE, Luis Pereyra.

Los objetivos

La entidad busca actualizar la información del sector económico de todo el país, con base en los preceptos del artículo 306 de la Constitución Política del Estado (CPE), que señala que “el modelo económico boliviano es plural”, constituido “por las formas de organización económica, comunitaria, estatal, privada y social cooperativa”.

La movilización



Para la realización del Censo Económico, el INE contará con 1.600 personas (censistas, supervisores y equipos de monitoreo).



Pereyra informó de que la encuesta se aplicará en ciudades capitales de departamento y recorrerá ciudades con más de 10.000 habitantes.



“La próxima semana empezará el Censo en tres departamentos. Serán 49 preguntas que deberá realizar el encuestador. Si se da el caso, podremos realizar ajustes en esta primera intervención que deberá ser como un diálogo coloquial con el informante”, manifestó el director del INE.

A través de dispositivos móviles, se capturará y tratará la información que se reciba.



El operativo de campo obtendrá información estadística sobre la composición y características de las actividades económicas de la industria, el comercio, los servicios, con cobertura en todas las ciudades donde se aplicará la encuesta (capitales, conurbaciones, centros urbanos y áreas dispersas con actividad económica relevante).



“Va a servir para hacer encuestas en profundidad futuras, pero también para otras instituciones. Por ejemplo, para el sistema financiero. Si hay una banda folclórica quequiere acceder a créditos, el sistema conocerá el contexto de la importancia de ese sector”, explicó Pereyra, destacando que habrá confidencialidad de las empresas