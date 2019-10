¿Qué tiene de especial esta foto de Selena?

Selena Gomez consigue la foto con más "likes" o "Me Gusta" en la historia de Instagram. La cantante supera la famosa imagen que publicó Justin Bieber y pasa a liderar la carrera por ser la reina de las redes sociales



En la carrera sin freno por ser el rey/la reina de Instagram, la cantante Selena Gomez -tiene 89,1 millones de seguidores- consiguió que una foto suya tuviese más "pulgar arriba" que ninguna. Curiosamente, debía rebasar a una imagen donde salía ella, esta vez dándose un beso con Justin Bieber cuando eran pareja, según publica El Pais.



La foto, sin embargo, fue publicada por Bieber. Resultado: 3,7 millones de "likes". Ahora es Selena Gomez la ganadora con más de 4,1 millones de "me gusta".



Pero, ¿cuál es la imagen que ha triunfado?



La cantante aparece bebiendo con una bombilla una botella de refresco, en cuya etiqueta se puede leer: "You"re the spark" ("Eres la chispa"). Se trata de una frase de la canción Me & the Rhythm, que suena en la última campaña de Coca-Cola y pertenece a Revival (2015). En el mensaje que escribe Gomez en la foto es: "When your lyrics are on the bottle" ("Cuando la letra de tu canción está en la botella").

when your lyrics are on the bottle ?? Una foto publicada por Selena Gomez (@selenagomez) el 25 de Jun de 2016 a la(s) 2:03 PDT n