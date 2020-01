La UE acusa a Facebook de dar "información engañosa"

La Comisión Europea cree que Facebook ofreció "informaciones engañosas" durante la investigación llevada a cabo en 2014 sobre la compra del servicio de mensajería WhatsApp y podría multar a la compañía, anunció el martes.



En la época, la empresa de Mark Zuckerberg aseguró que "no tenía capacidad para asociar automáticamente (...) las cuentas de usuario de ambas plataformas", lo que acabó haciendo en agosto de 2016, explica la Comisión. La apertura de una nueva investigación no tendrá "impacto" sobre la luz verde acordada a la operación de 2014, precisó no obstante Bruselas.