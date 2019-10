Evo descarta debate y evita hablar de sucesores en el MAS

Se vio anoche un Evo Morales inicialmente incómodo por las primeras preguntas de los panelistas del programa El?Poder del Voto, de PAT.



La parte más tensa del espacio se dio cuando los periodistas Julio César Caballero y José Pomacusi le preguntaron si está dispuesto a debatir con líderes que encabezan la campaña por el No a la reforma constitucional y si el jefe de Estado tiene sucesores en el MAS.



La interrogante sobre cuáles son los rostros del No y si puede haber un debate con ellos molestó al jefe de Estado, que recriminó a Pomacusi porque no citó a Carlos Sánchez Berzaín como uno de los que lideran la campaña del No. “¿Quiénes apoyan el No?, está Sánchez Berzaín y negar que está el zorro es faltar a la verdad”, reclamó Morales.



Ante la insistencia de Pomacusi en la idea de un debate con sus rivales políticos, el presidente afirmó que no lo hará porque él debate con el pueblo.



La tensión siguió cuando Caballero y Pomacusi preguntaron sobre sus sucesores en el MAS. Evitó decir si en 2024 buscará otro mandato y si el ‘vice’ Álvaro García Linera o el ministro de Economía Luis Arce Catacora, podrían ser sus sucesores. Morales cortó el tema al decir que este no es el asunto central del referéndum por el Sí o el No.



La intervención del periodista Jorge Cuba, de la Agencia Boliviana de Información, le dio un ‘respiro’ al mandatario, que se vio más tranquilo al momento de responder a sus preguntas.



Otro momento incómodo ocurrió cuando Caballero habló de su declaración de patrimonio y de la supuesta posesión de bienes de lujo de sus ministros. “Déme un nombre”, dijo el mandatario, después de detallar sus propiedades personales.



De ahí en adelante el espacio de casi dos horas transcurrió hasta el final en un ambiente de tranquilidad. El presidente llegó a bromear con los panelistas e invitó a Caballero a ser su asesor en justicia o embajador de Bolivia ante el Vaticano. Morales descalificó a Sean Penn en otras respuestas y dijo no saber que Carlos D. Mesa había sido gonista