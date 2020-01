Amancio Ortega gana $us 1.200 millones en un día y es más rico que Bill Gates

Amancio Ortega, el empresario español y fundador del Grupo Inditex (Industria de Diseño Textil S.A.), es el hombre más rico del mundo, según la revista Forbes, superando al creador de Microsoft Bill Gates. Esta no es la primera vez que Ortega, que el pasado mes de abril cumplió 80 años, encabeza también la lista como el más rico del planeta. Sucedió en octubre de 2015, pero fue por un periodo breve de horas, informó elmundo.es.



Ahora, Ortega vuelve a ocupar el sitial más alto de la lista elaborada por la publicación estadounidense después de que su fortuna haya alcanzado los $us 78.600 millones, frente a los $us 78.500 millones del patrimonio del cofundador de Microsoft y los $us 68.000 millones del fundador de Amazon, que ocupa el tercer puesto del ranking.



Esto ha sucedido después de que la última semana las acciones de Inditex se hayan revalorizado un 3,2%, mientras las de Microsoft acumulan un retroceso del 0,7%, informó el diario español.



Según Forbes, la fortuna de Amancio Ortega ha aumentado este miércoles en $us 1.200 millones, lo que equivale a un incremento del 1,5%, hasta los $us 78.600 millones. Por su parte, el patrimonio de Bill Gates estimado por Forbes ha caído en $us 123 millones, un 0,2%, hasta $us 78.500 millones.



El empresario español ha construido su fortuna gracias a su imperio textil, que aglutina marcas como Zara, Oysho, Massimo Dutti, Bershka, Pull and Bear o Stradivarius, informó lavanguardia.com.