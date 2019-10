DiCaprio y Scorsese van juntos por la 'no ficción'

El actor Leonardo DiCaprio y el director Martin Scorsese realizarán una sexta película juntos sobre la adaptación cinematográfica de la novela "The Devil in the White City" ("El diablo en la Ciudad Blanca"), del escritor Erik Larson, informó este martes la cadena CBS.



Publicado en 2003, el libro de no ficción de Larson se centra en el arquitecto de la Exposición Mundial de 1893 en Chicago y un asesino en serie que utilizó la feria como escenario para sus crímenes.



El proyecto, uno de los que más ha gustado al actor en los últimos años, se concretó después de que Paramount se hiciera finalmente con los derechos frente a otros estudios como Fox y Universal, también interesados en esta historia basada en hechos reales.



Un arquitecto y un constructor



El relato de Larson narra los crímenes acontecidos en torno a la Feria Internacional de Chicago, en 1893, y se centra en las figuras del arquitecto responsable de la construcción del recinto ferial, Daniel H. Burnham, y el constructor del hotel que se levantó en las instalaciones, H.H. Holmes.



En aquel establecimiento, Holmes diseñó un crematorio, una cámara de gas y un área para diseccionar los cuerpos de sus víctimas. Está previsto que DiCaprio encarne a Holmes en este filme que será el próximo largometraje que dirigirá Scorsese.



Cinco películas rodadas juntos



Hasta la fecha, DiCaprio y Scorsese han colaborado en "Gangs of New York" ("Pandillas de Nueva York") en 2002; "The Aviator" ("El Aviador") en 2004; "The Departed" ("Los Infiltrados") en 2006; "Shutter Island" ("Isla Siniestra") en 2010; y "The Wolf of Wall Street" ("El Lobo de Wall Street") en 2013.



DiCaprio estrenará este año "The Revenant" (El Renacido), un "western" dirigido y escrito por el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu.



Mientras, el próximo filme que realizará Scorsese lleva por título "Silence" (Silencio) y cuenta la historia de la persecución a misioneros cristianos en Japón en el siglo XVIII, y debutará en 2016.