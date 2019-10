Tapia Pachi no podrá retomar sus funciones como juez

El Consejo de la Magistratura concluyó que Luis Tapia Pachi no puede retomar sus funciones como juez en el distrito judicial de Santa Cruz, debido a que el entonces Concejo de la Judicatura lo destituyó de su cargo en 2011 por la prolongada ausencia a su fuente laboral.



"Hemos revisado la resolución número 46 de la gestión 2010 del Concejo de la Judicatura que resuelve rechazar la solicitud de licencia indefinida del señor Luis Tapia Pachi. Él fue juez instructor octavo", destacó Wilma Mamani, la magistrada del Concejo de la Magistratura en declaraciones a radio Erbol.



Precisó que administrativamente se inició un proceso por la ausencia injustificada a su oficina por un periodo mayor a los seis días, hecho que se considera una renuncia tácita, siendo ocupado su cargo por la jueza Valeria Salas.



"El Tribunal Departamental de Justicia, previo proceso de selección, designó en este cargo a otra profesional, hecho que tuvo lugar el 3 de marzo de la gestión 2011. Por eso, es responsabilidad del ex Concejo de la Judicatura que tomó la decisión", explicó.



Mamani sostuvo que no existe "nada" pendiente contra Tapia, porque los procesos disciplinarios fueron liquidados en las gestiones 2013 y 2014.



El exjuez salió del país hace cinco años para refugiarse en Brasil, debido a que denunció persecución luego de reclamar jurisdicción en Santa Cruz del denominado caso Terrorismo I, cuando era juez en la región y el caso había sido trasladado a La Paz.