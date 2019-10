Potosí acata el paro indefinido de los cívicos

Este jueves, Potosí acata un paro cívico indefinido convocado por el Comité Cívico Potosinista (Comcipo), exigiendo al Gobierno que atienda su pliego petitorio de 26 puntos.



Jhonny Llally, presidente del Comcipo, se reúne con el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en la ciudad de La Paz, a la espera de un acuerdo que permita levantar las medidas de presión.



Marco Pumari, vicepresidente del Comcipo, afirmó que el paro indefinido es acatado en la Villa Imperial y que continuará mientras el Gobierno no atienda sus demandas. Pese al diálogo que se ha iniciado en la ciudad de La Paz, la medida de presión continuará en Potosí, aseguró.



“Se está acatando el paro en la ciudad, la continuidad de esta medida de presión está en manos del Gobierno. Mientras no exista la voluntad del Ejecutivo de atender nuestras demandas, este paro se va a fortalecer”, dijo Pumari.



Plataforma de demandas

El pliego petitorio de los cívicos de Potosí está conformado por 26 puntos, entre ellos sobresale la construcción de dos plantas hidroeléctricas, la edificación de hospitales de tercer y segundo nivel, la implementación de recursos humanos en las unidades sanitarias y equipamientos, la construcción de la doble vía Potosí-Sucre y la ruta Uyuni-hito 60; ítems para educación, la construcción de un puente internacional en Villazón, entre otras.