Diputados admirados por diálogo entre Cuba y Estados Unidos

La Cámara de Diputados reaccionó admirada por el osado acercamiento entre los Gobiernos de Estado Unidos y Cuba, que en esta jornada anunciaron el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Los legisladores aprobaron una declaración reconociendo la "valentía de la patria comandada por Raúl Castro".



“Tras diez administraciones de gobierno norteamericanas, hoy han reconocido que el bloqueo económico, comercial financiero, pese a ser recrudecido, no ha funcionado ni ha tenido eficacia a lo largo de más de 50 años, traduciéndose en el aislamiento forzado más largo de la historia”, dice una parte de la declaración.



El presidente de la Cámara Baja, Marcelo Elío, calificó como una señal positiva que, finalmente, el Gobierno de Estados Unidos “entienda que no puede ni debe hacer espionaje a ningún país". Dijo que Bolivia quiere relaciones con todos los países del mundo.



La autoridad, que fue la única del Gobierno en hablar del tema, hizo un llamado para que el Gobierno norteamericano levante el “injusto e inhumano” bloqueo económico contra Cuba, a lo que debe añadirse la devolución de la cárcel de Guatánamo.



Se calcula que el daño económico por el bloqueo de EE.UU. a Cuba causó una daño aproximado de 79.325 millones de dólares.



Críticas a relaciones entre Bolivia y Estados Unidos



Mientras, el expresidente, Jorge Tuto Quiroga, criticó que Bolivia haya roto las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y que debería acercarse a Chile. "Imagino el mar de contradicciones en el que está Evo Morales. Siguiendo la línea Cuba y Venezuela, (Evo) rompió relaciones con Estados Unidos. Ahora Cuba va a tener y Venezuela no. Se les termina el disfraz", declaró.