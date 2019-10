Daniel Lizárraga: "Los periodistas vamos a ser incómodos al poder"

El tema del encuentro realizado este martes y organizada por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) era: ¿Está en riesgo el periodismo de investigación?



El presidente de la ANP y director Ejecutivo de EL DEBER, Pedro F. Rivero Jordán, inició con unas palabras reflexivas: "Creo que el reto en estos tiempos para la comunicación, para los comunicadores, para los periodistas es ofrecer un periodismo de calidad para sus comunidades, en la búsqueda infatigable de la verdad como norte principal".



Daniel Lizárraga habló sobre su experiencia en México como periodista y lo complicado que es a causa del narcotráfico y del tipo de gobierno que se encuentra en el poder actualmente en México.



Las agresiones a los periodistas de investigación, las amenazas y las muertes sin sentencias que sufren los trabajadores de la prensa, la libertad de prensa coartada por los cárteles de la droga y por un gobierno sumergido en la corrupción en su país, fueron puntos de la exposición del periodista Lizárraga en el Centro de Convenciones de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra (UPSA).



¿Cuál es el papel que debe cumplir la prensa Latinoamericana, Daniel?



D.L: En cada país la prensa que realmente quiere ser un contrapeso del poder se mete en problemas, se mete en problemas porque cumple.



¿Hay que tener miedo a desempeñarse como periodista de investigación?



D.L: No hay que tener miedo, lo que tenemos que hacer es ser muy responsables, que es diferente. Ser lo más profesionales posibles, debes ser muy responsable lo que presentas, que esté debidamente documentado y sustentado. Como dice la maestra Mónica González, de Chile: “No estamos para que nos aplaudan y nos acaricien la espalda”, el periodismo es otra cosa y lo que tenemos que hacer es que nos respeten.



¿Cuál es la situación actual en México con relación al gobierno?



D.L: En México estamos viviendo un periodo de transición muy peligroso, estamos de vuelta al autoritarismo. “México era la dictadura perfecta”, dijo Vargas llosa, entonces parece que vamos de regreso allá, porque el partido que volvió al poder está volviendo a echar los cimientos del viejo régimen; es decir ese régimen que duró más de 70 años y que nunca se fue del todo, como en algunas regiones del país. Entonces me parece que estamos volviendo a sentir los coletazos del dinosaurio.



¿Cómo ves la situación de la libertad de expresión en Latinoamérica?



D.L: Me parece que hay muchos problemas en toda la región y tenemos que ajustar algunas cosas, denunciarlas, pero al mismo tiempo estar consientes que siempre vamos a ser incómodos, por definición vamos a ser incómodos al poder.



¿Conoces algo de la situación de la libertad de expresión en Bolivia?



D.L: “Por lo poco que me he adentrado, me parece que la situación es muy similar a mi país, ¿en qué sentido?, creo que tenemos que estar conscientes que nuestro papel es informar, simple y llanamente informar. Eso significan problemas para cualquier gobierno, por definición, gobernar con ciudadanos informados es más complicado, no importa la tradición política y ahí es justo donde no quieren que incidamos. El día que en nuestra Latinoamérica tengamos una sociedad más informada estaremos hablando de otra cosa.



¿Cuál es la opinión de Daniel Lizárraga sobre las redes sociales?



D.L: Hay que tener cuidado con la redes sociales, nosotros lo vemos de otra manera, cualquiera puede ser reportero en Twitter, pero no cualquiera puede ser reportero profesional.



¿Un mensaje de Daniel Lizárraga para los jóvenes, que están en camino, o piensan convertirse en periodistas de investigación?



D.L: A los jóvenes, que si están suficientemente locos como estamos los que ya estamos en el medio, bienvenidos y ojalá les crezca la pasión para hacer esto. Definitivamente no hay periodismo sin pasión ya lo decía el Gabo.



Pedro Rivero, presidente de la ANP y director de EL DEBER, agradeció la presencia del periodista mexicano Daniel Lizárraga Daniel Lizárraga en la conferencia organizada por la ANP y realizada en la UPSA Ficha de datos proyectada por el periodista mexicano Daniel Lizárraga Daniel Lizárraga periodista mexicano en exposición sobre el periodismo de investigación El periodista Daniel Lizárraga expone otro caso de corrupción contra la prensa