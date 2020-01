Jueza laboral mantiene fallo contra el alcalde de Cotoca

La jueza del Trabajo, Nelly Sánchez Justiniano, mantiene el fallo contra el alcalde de Cotoca, Wilfredo Áñez, para que pague sueldos y beneficios sociales a 24 extrabajadores de la comuna y por cuya negativa expidió mandamiento de aprehensión. Al conocer la decisión, el burgomaestre cotoqueño ratificó su rechazo al fallo y afirmó que no pagará “a gente que no trabajó”.

La autoridad judicial laboral sostuvo que su resolución está en concordancia con la norma vigente y, por tanto, lo que le corresponde al alcalde es pagar “sí o sí” a los demandantes. Contradijo a Áñez en lo que respecta al riesgo jurídico que corre si paga los beneficios, porque, según ella, la Ley Safco lo faculta para cubrir este tipo de compromisos del gobierno municipal. Dijo que Áñez está en su derecho de recurrir su fallo.

El alcalde por su parte señaló: “Si pago seré perseguido por la Ley Marcelo Quiroga hasta dos días después de muerto, si no me pillan antes y me dan 100 años de cárcel por daños al Estado. Como funcionario público tengo que cuidar los recursos del Estado”, afirmó.

El presidente del Control Social, Carlos Aguilera, sostuvo que no se resignan a perder Bs 1,6 millones destinados a obras de bien común. “Que mejore el tiempo para reanudar nuestra movilización”, dijo Aguilera.