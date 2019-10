Ratifican demolición de puente colapsado en Cochabamba

El alcalde de Cochabamba, José María Leyes, informó que de acuerdo a los resultados preliminares de la auditoría técnica que se realizó al viaducto de las avenidas 6 de Agosto e Independencia, se debe proceder a su demolición debido a que la obra presenta daños irreparables.



Explicó que la auditoría aún no concluyó, sin embargo se conocen informes preliminares que dan cuenta que la falla se produjo en el anclaje, y que el tablero fue la parte de la infraestructura que colapsó.



"Si bien está siendo apuntalado por 72 puntales de acero, aun así ya se ha registrado un importante daño al arco. Tiene grandes fisuras y los técnicos que trabajan en la obra han señalado que no es posible salvarla a pesar de que se hicieron los esfuerzos necesarios", sostuvo.



El puente continuará apuntalado mientras dure la auditoría técnica y después se procederá a su demolición. "Se estudian todas las posibilidades para que sea un proceso controlado para no dañar otras infraestructuras", apuntó.



A días del incidente, ocurrido el 22 de octubre, el secretario general de la alcaldía, Ricardo Pol, anunció que pedirían sugerencias a expertos para ver la posibilidad de salvar el puente y no demolerlo