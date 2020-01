Los embates del clima se cobran dos vidas en el país

La ciudad de Santa Cruz amaneció con una lluvia furiosa que empezó a inundar calles y avenidas, canales de drenaje, patios de casas y con la confirmación, más tarde, de que una vida se había perdido, la de un hombre cuyo cuerpo fue rescatado por Bomberos del canal Isuto, entre tercer y cuarto anillo, mientras el cielo todavía tenía nubes de vientre oscuro.



La muerte de esta persona, cuyo cuerpo no había sido identificado ni reclamado hasta el cierre de esta edición, no fue el único hecho lamentable que ocurrió en el país. La noche del viernes, Wilson Mamani Ortiz, un estudiante de 24 años que se encontraba en la calle Poopó, ubicada cerca del colegio Loyola Fe y Alegría de la ciudad de Sucre, fue alcanzado por una descarga eléctrica, mientras una fuerte granizada caía sobre la capital de Bolivia.

En Santa Cruz

El cielo cruceño desató su furia, durante tres horas y 18 minutos, con una tormenta en su mayor intensidad, convirtiendo a la de ayer, con 140 milímetros por metro cuadrado en la zona de El Trompillo y 80 ml en otros puntos de la ciudad, en la lluvia más grande en lo que va del año, según ha informado Ernesto Arnés, del Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí (Searpi).



Fue justamente en la zona de El Trompillo donde Isabel Rivera, de 25 años de edad, se quedó atónita dentro de un pequeño automóvil de color rojo, que no atinaba a reaccionar mientras se sumergía en un canal de drenaje.



El capitán de servicio y cadetes que se encontraban en la garita de guardia del Colegio Militar de Aviación (Colmilav) divisaron a la joven y la rescataron del interior de su vehículo que se encontraba sumergido en el agua, luego de realizar una maniobra que la llevó al canal de drenaje de la avenida Santos Dumont, donde fue arrastrado hasta el frente de las puertas del primer instituto de formación militar de la FAB.



Según el reporte oficial del comandante del Colmilav, Iván Gonzáles Monzón, los cadetes se sumergieron al agua para abrir la puerta trasera del automóvil y hacerla reaccionar del estado de shock en el que se encontraba Rivera, a la que lograron rescatarla con vida antes de que su coche haya sido tragado en su totalidad por el canal de drenaje.

Posteriormente la joven fue ingresada al instituto militar para brindarle atención de emergencia y los primeros auxilios.



En la zona sur de la ciudad, un hombre se bajaba del micro y al hacerlo se resbaló y cayó a un canal de drenaje. La corriente de agua lo arrastraba con apuro y dos personas corrieron por la orilla hasta que lograron rescatarlo.



El alcalde cruceño, Percy Fernández, dijo que la lluvia que cayó no fue una lluvia normal, que fue de 140 milímetros, cantidad que no está dentro de lo previsible por ningún ingeniero: “No hay ciudad del mundo que quiera exagerar en los gastos para la evacuación de las lluvias, pues se acabaría la plata de la humanidad. No me acuerdo de una lluvia así en 50 años, ni en 200, por decir una cifra”. Para el alcalde Fernández, la naturaleza se escapa de lo previsible y la lluvia fue “espectacularmente irregular”.



Agregó que Santa Cruz tiene drenajes eficientes, lentos pero seguros. “No tenemos drenaje bajo tierra porque es carininísimo. Tenemos drenaje superficial -canales que se ven-. Es preferible estar con los pies en el agua unas horas y no estar enterrando plata (en los canales subterráneos). Tenemos un drenaje que es bueno, tenemos una ciudad vivible”, concluyó el alcalde y aseguró que el municipio empleó 14 retroexcavadoras y 10 volquetas, además del suficiente personal que atendió emergencias en más de 40 casas.



Las quejas de los vecinos no se hacían esperar. La Brigada de Atención al Vecino atendió más de 20 llamadas de auxilio desde barrios inundados, en especial en los distritos 6,9,12 y 13 y hasta esos lugares enviaron retroexcavadoras, motobombas, palas y otros equipos para abrir las calles para que el agua pueda bajar y no se entre a las casas. La Secretaría Municipal de Acción Vecinal aseguraba que estaba trabajando en los 15 distritos con 18 brigadas de socorro.



En varias avenidas, el tráfico vehicular se congestionaba porque los motorizados evitaban circular por donde el agua estaba acumulada.

Por su parte, el Departamento de Emergencias Municipales afirmaba que estaba trabajando para dar solución a una treintena de llamadas que se han ido atendiendo paulatinamente dependiendo de la emergencia. Reportaron agua en viviendas y garajes que se inundaron durante las horas que cayó la lluvia.



En la avenida Bolivia, seis bomberos de la Policía trabajaron en equipo para rescatar a un cachorro que se había caído en un canal de drenaje.

Este mismo equipo de bomberos asistió a personas que llamaron en busca de asistencia, puesto que el agua se había metido en sus patios o había causado preocupación durante las horas de lluvia.



Mientras tanto, en el aeropuerto de Viru Viru los vuelos que reportaron retrasos desde las primeras horas de la mañana empezaron a normalizarse a partir de las 10:30, cuando el cielo se despejaba.



En varias zonas de la ciudad se podían ver algunos vehículos que se apagaban debido a que les entraba agua al motor o se humedecía la batería. Los conductores tomaban sus teléfonos celulares y llamaban a sus seres queridos para que acudan con ayuda.

Edil Aponte, director de Canales de Drenaje, manifestó que siguen trabajando y que el agua ha estado fluyendo en los canales según lo esperado. "Ha sido una lluvia bastante intensa, los cambios climáticos han distorsionado las estadísticas que teníamos".



En cuanto a rumores de que en La Angostura se habría reportado una crecida considerable del río, Ernesto Arnés, de Searpi, informó a El DEBER que la crecida del Piraí ha sido de 0,50 metros sobre el nivel normal, es decir, ha tenido un caudal que no alcanza para asustarse.



El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) adelantó en un comunicado que la lluvia que caerá hasta la tarde del día de hoy afectará a las provincias Andrés Ibáñez, Florida, Caballero, Warnes, Ichilo, Santistevan, Sara, Guarayos y el sur de Ñuflo de Chávez".



Ernesto Arnés, del Searpi indicó que el frente lluvioso viene del Atlántico sur que ha pasado por Argentina, Uruguay y Paraguay, y se estableció en horas de la madrugada en Santa Cruz. La lluvia ha reportado un crecimiento de las aguas de 80 ml en la parte suroeste del departamento y las cuencas más afectadas han sido las de los ríos Parapetí, Grande, Piraí, Yapacaní e Ichilo. Estos subieron su nivel, aunque no mucho. "El río Piraí está creciendo, pero no hay alerta ni de pequeña ni de gran crecida. Siendo probable que siga lloviendo hoy y mañana, la población tiene que tomar los recaudos pertinentes, no viajar ni cruzar los ríos", manifestó.

En Sucre

Además de haberse registrado el fallecimiento del joven Wilson Mamani Ortiz, también ocurrieron varios daños materiales a causa de la fuerte granizada que cayó sobre la ciudad de Sucre la noche del viernes. El evento climatológico duró alrededor de media hora, pero fue suficiente para causar estragos en la capital.



Las calles más afectadas con granizo fueron Junín, Aniceto Arce, Bustillos, Loa y Regimiento Charcas, además de plazas y plazuelas, según el diario Correo del Sur

La Alcaldía, mediante su Unidad de Emergencias, movilizó maquinaria pesada para remover el granizo, que alcanzó una altura de al menos unos 60 centímetros, y logró descongestionar varias vías de esa ciudad