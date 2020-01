Ronald Gutiérrez López:“Le rentabilidad del sistema financiero está disminuyendo”

Optimismo moderado. Sereno, sencillo y de voz pausada que reflejan su vocación de banquero por más de 30 años, el presidente de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), Ronald Gutiérrez, proyecta un buen desempeño de la economía nacional en medio de la desaceleración de las economías regionales.

Con una Maestría en Economía, el mandamás de los banqueros accedió a una entrevista con EL DEBER en la que asegura que el sector financiero seguirá con una evolución positiva, aunque con algunos pequeños problemas en sus utilidades producto del proyecto gubernamental que intenta incrementar el 3% a la alícuota adicional al IUE del sistema financiero.

Sin embargo, destaca los resultados del sector, que son un aval para enfrentar el cambio del ciclo económico y generar confianza en la población.



_ América Latina y en particular Bolivia no han sentido con fuerza los efectos de la volatilidad financiera que se observa en los mercados internacionales. ¿A qué atribuye usted este fenómeno?

Bolivia ha tenido un comportamiento bueno aunque se ha deteriorado un poco en los últimos años como consecuencia de la coyuntura desfavorable, precios bajos de materias primas, petróleo, minerales, pero esa caída ha sido más suave comparativamente con la región. Esto obedece a que Bolivia tiene una economía más cerrada, no tiene la apertura como la economía de Chile. Esto ha permitido tener menores impactos.



_ Este 2017, el Gobierno señala que la economía crecerá un 4,7% y que serán cuatro sectores los que jalarán el desarrollo: servicios públicos, construcción, minerales e hidrocarburos. En su criterio, ¿cuáles serán los sectores estrella que demandarán más créditos tomando en cuenta que el sistema financiero es el reflejo de la economía?

Dentro del sistema financiero nosotros tenemos metas de crecimiento exigentes; por ejemplo, ya estamos alcanzando el 55% de nuestra cartera del sector productivo y vivienda social, entonces ya tenemos una orientación crediticia en el mercado.



En lo que respecta a nuestra política de prudencia y colocación, nosotros siempre estamos viendo los diferentes sectores y analizando cuáles serán los más dinámicos y, obviamente, donde nosotros podamos aportar de manera más adecuada. Entonces todo dependerá del dinamismo que tengan los sectores. Por ejemplo, a mí me preocupa el sector petrolero, que no ha tenido un volumen importante de inversión. En la medida que el Gobierno decida darle un mayor dinamismo será bueno para todos. En la medida que se logren más reservas y desarrollo de campos, entonces nosotros podemos constituirnos en un soporte y apoyo a todo ese proceso.



El sector de la construcción es importante. La inversión pública puede tener financiamiento externo y nosotros siempre venimos dándole soporte, no necesariamente con capital de operaciones, sino a través de emisiones de boletas de garantía, etc.



_ ¿Cuál es el pulso que le toman a la agroindustria, que es considerada el motor de la economía cruceña?

Nosotros venimos apoyando al sector agroindustrial toda una vida. Es uno de los principales demandantes de operaciones crediticias, es un sector que está muy vinculado a la banca, existe una interrelación fuerte con sus procesos de comercialización, distribución, etc, todo eso está muy ligado con el sistema financiero. Es un excelente demandante de crédito. Apoyamos a este sector, no obstante los ciclos de baja que tienen en cuanto a precios y su producción.

Y el sector comercio y las pymes...



Al sector comercio lo seguimos apoyando, probablemente es un sector que presenta un menor dinamismo desde el punto de vista financiero. Sin embargo, nuestra predisposición y voluntad es continuar apoyándolo en todo lo que se pueda. El sector pymes ha registrado un grado de contracción en los últimos años y se ha visto afectado principalmente por el contrabando.

La situación que han vivido Brasil y Argentina por la fuerte devaluación cambió el equilibrio comercial y afectó a las pymes. Hace falta un impulso para que las pymes puedan retomar ese dinamismo.



_ ¿Cómo cree que esté la billetera de los hogares para tomar un crédito de consumo, para hacer un viaje o comprarse un auto?

Nosotros vemos la evolución y no vemos grandes cambios en relación a lo que ha sido el año pasado. Seguimos apoyando en todo lo que es la billetera familiar. La banca está con todos sus productos disponibles y lo vamos a continuar haciendo.



_ El ministro Arce destacó que Bolivia siempre ha superado las proyecciones de crecimiento de los organismos internacionales y, en 2017, una vez más Bolivia las superará. Sin embargo, el sector exportador sufre y ha experimentado un fuerte bajón en 2016, por lo cual ha pedido flexibilizar la política cambiaria. ¿Cuál es su percepción como titular de Asoban?

El Gobierno tiene su política cambiaria y forma parte de su modelo económico, entonces hay diferentes teorías. Hay algunos que indican que sí debe mantenerse un tipo de cambio fijo, otros que señalan que debe haber un cambio fluctuante. La información que tenemos es que el Gobierno continuará con esta política. Nosotros nos adecuamos a este modelo.



_ El sector exportador observa la inamovilidad del tipo de cambio y la estructura de fijación de cupos a la hora de exportar. ¿Cómo incide esto en la otorgación de créditos?

El tema de los cupos responde a una política del Gobierno de garantizar el consumo interno antes de pensar en exportaciones, pero si en una coyuntura en la que estamos viviendo un déficit comercial se vuelve muy importante promover más las exportaciones, creo que debería hacerse algo. Ayer vi las proyecciones del Gobierno sobre el déficit comercial y las mejoras que hace de los precios del gas, que está ligado al precio del petróleo, el tema de algunos minerales como el zinc y los precios de la soya, que también han registrado una mejora.

Es muy importante una mejora de la balanza comercial. Al margen de ello, nosotros buscamos incrementar la oferta crediticia.



_ El negocio financiero no solo es colocar, sino recuperar. Revisando los indicadores del sistema en cuanto a la mora en los últimos años, se tiene una mora del 1,5% hasta 2015, pero el 2016 cambia el escenario saltando al 1,6%. ¿Qué señales ven ustedes?

Nosotros somos seguidores permanentes de día y de noche de este índice, porque es muy sensible para el sistema financiero. No nos olvidemos que hemos tenido crisis en las que el índice estuvo por encima del 15%, entonces ahora estamos en 1,5%, hay una variación que puede llegar al 1,6 o el 1,7%, pero en realidad creo que tenemos un buen nivel de morosidad; esperemos que esto no se deteriore. La salud del sistema radica en tener una mora lo más baja posible.



_ Otro indicador fundamental para el sistema financiero es la liquidez. Según reportes de la ASFI, en 2015 por ejemplo se tenía una liquidez de Bs 63.110 millones, pero en 2016 baja a Bs 55.872 millones. ¿Qué representa para ustedes esta reducción?

Primero, el sistema financiero sigue teniendo un buen índice de liquidez, a Dios gracias; esto es muy importante. Nosotros para poder prestar recursos tenemos un fondo, somos los que canalizamos el ahorro hacia la inversión.



Evidentemente el año pasado fue menor el ritmo de crecimiento debido a algunos factores. La liquidez está muy ligada al comportamiento del mercado y a los depositantes. No veo grandes cambios comparativamente a otros años. Obviamente hay también un nivel bajo de tasas de interés para los depositantes, pero es importante aclarar que la tasa de inflación es también baja y que, en mi opinión, está bien administrada por el Banco Central.



_ En la tabla de reporte semanal que hace cada entidad financiera al BCB se ve un mapa diferente al de hace 10 años. Prácticamente ha desparecido la oferta crediticia en dólares y todo se ha bolivianizado. Definitivamente, ¿ya no es un negocio captar y colocar en dólares?

Lo que pasa es que hay una bolivianización que forma parte de una política económica. En el tema de los depósitos en moneda extranjera hay un fuerte desincentivo, desde el punto de vista de las tasas de interés de encaje son extremadamente altas, más del 60%. De 100 que usted me deposita yo tengo que llevar el 65% al BCB, me queda solo el 35%, porcentaje con el cual debo constituir previsiones que están muy por encima de lo que es una operación en moneda nacional.

Obviamente el sistema financiero responde a una política nacional que es prestando en bolivianos y captando en moneda nacional, lo cual es muy bueno.



_ Cada año el BCB para retirar un poco de liquidez del mercado lanza los bonos navideños, ¿esto es un golpe para el sistema financiero?

Sí, nos afecta. Porque se da como una distorsión en el mercado, deberían mantenerse los niveles normales, pero no ha habido una afectación tan grande porque los montos han sido moderados.



_ El ministro de Economía, Luis Arce Catacora, ha señalado que los banqueros están ganando mucho y están en condiciones de pagar un incremento adicional de la alícuota del 3%, además que el tema no es nada nuevo. ¿Cuál es la lectura de ustedes sobre esa postura del primer hombre que maneja las finanzas del país?

Es un tema que lo hemos hablado con el ministro y, obviamente, ganar mucho o poco depende de cómo vea usted los números. En este sentido, ganar dinero dependerá de lo que uno invierta o está arriesgando en el negocio. Si nosotros miramos cómo viene evolucionando la rentabilidad de los bancos en los últimos cinco años, esa rentabilidad viene disminuyendo. Hace cinco años la rentabilidad estaba en el 18 o el 19%, pero ahora está en el 15% y con una tendencia decreciente.



_ ¿Eso no lo entiende el Gobierno, en este caso el ministro de Economía?

Él solo toma en cuenta las cifras absolutas, pero ellos tienen su visión y nosotros la nuestra. Reitero, en términos de rentabilidad, estamos disminuyendo. Ya lo venimos sintiendo y en 2018 se acentuará más. Si ellos resuelven incrementar esa alícuota del 3%, la vamos a acatar, pero estamos velando por la salud del sistema financiero y obviamente por el aporte que hace el sistema financiero dentro de la economía nacional. El Gobierno es el que regula y el que gobierna y tenemos que acatar las leyes