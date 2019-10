Pacto fiscal se debatirá después de las elecciones

La ministra de Autonomías, Claudia Peña, ratificó que la propuesta de Pacto Fiscal será debatida después de las elecciones subnacionales, debido a que no se quiere politizar la reasignación de recursos. Garantizó que se cumplirán los plazos definidos por Ley.



"Desde siempre hemos dicho que no vamos a entrar a ver temas de Pacto Fiscal en momentos electorales, pero sí vamos a cumplir con los plazos y todo lo que manda la Ley", explicó la titular en conferencia de prensa.



La autoridad explicó que se trabaja con el ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Servicio Estatal de Autonomías para redactar la propuesta que deberá ser conocida a fines de este mes, según detalla la Ley Marco de Autonomías.



“En un plazo no mayor a seis meses después de publicados los resultados oficiales del Censo Nacional de Población y Vivienda, la propuesta técnica sobre el pacto fiscal deberá ser presentada al Consejo Nacional de Autonomías a fin de desarrollar un proceso de concertación nacional y regional como paso previo a cualquier tratamiento por las vías legislativas que corresponden”, detalla la norma.



Peña además detalló que "se entiende al Pacto Fiscal como una gran diálogo y no algo que se vaya a resolver en unos días". Aseveró que no se estableció aún cuando se presentará la propuesta y sostuvo que será un diálogo nacional el que defina los términos de la redistribución de recursos.



Requisitos formales



Anteriormente se informó desde el gobierno que la aprobación de las cartas orgánicas y los estatutos autonómicos es un requisito formal para iniciar con el debate del Pacto Fiscal. Ambos procesos deberían llevarse en paralelo.