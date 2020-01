Evo dice que nunca sintió tanto dolor en su vida

El presidente Evo Morales admitió que nunca en su vida sintió un dolor tan severo como aque que lo obligó a viajar a Cuba para someterse a exámenes médicos y tratamiento. La autoridad tiene una tumoración benigna en sus cuerdas vocales, tuvo sinusitis y malestares en la parte derecha del abdomen.

"Lamento mucho haber tenido un problema serio de mi salud, nunca en mi vida había sentido un dolor tan fuerte", admitió la máxima autoridad del país durante la entrega de una obra en el departamento de Beni.

El miércoles el mandatario confesó que fue "medio duro, por primera vez tuve un problema muy serio que al margen de la garganta, no podía entender cómo en mi vida pudiera tener un dolor que algún momento era insoportable. Dos o tres noches no podía dormir, nunca me había pasado".

Sostuvo que "según estudios me dijeron que estoy cero kilómetros, por si acaso" y adelantó que incluso podrá jugar fútbol, deporte del que es fanático, aunque pidió que por el momento no lo "goleen".

"Escuché en medio a iglesias, metodiastas, personas, orando, con todo respeto, muchas gracoas (..) A veces me siento culpable por ser preocupación del pueblo. Ahora estamos al cien por cien trabajando", concluyó.