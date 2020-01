Roban el vehículo a un jefe policial en el Comando

Al promediar las 21:00 del jueves alguien sustrajo un vehículo de un jefe policial nada menos que del parqueo del Comando Departamental de la Policía de Santa Cruz.

El motorizado "levantado" es un automóvil Gol, placa 4229 CDH, automóvil color gris, marca Gol del coronel Pérez, que es jefe de Estado Mayor en el departamento III del Comando, informó Rubén Suárez, comandante de la fuerza del orden local.

La autoridad maneja dos hipótesis: que puede ser un "levantamiento" de un delincuente común o, la más firme, según él, que puede ser una broma de mal gusto de algún camarada.

"Primero se perdieron las llaves del vehículo y después se lo llevaron del estacionamiento. Puede ser una venganza o una broma de mal gusto, porque dudo que un delincuente se anime a sacarse un vehículo de aquí; sin embargo, no descartamos ninguna hipótesis, puede ser que sea un mensaje de Palmasola, pero el dueño del motorizado no tiene ningún vínculo con ese recinto o tal vez por ahí a alguien no le gustó que yo hubiera asumido como comandante", dijo Suárez.

El caso está siendo investigado por Diprove en base a imágenes de una cámara de vigilancia que captó al presunto autor. Otras cámaras mejor posicionadas en el lugar no registraron el hecho porque no funcionan, como muchas que están arruinadas en el resto de la ciudad, manifestó Suárez.

El auto del coronel Pérez fue sacado a plazo de una tienda, pero tiene seguro, reveló el comandante.