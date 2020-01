El consumo de electricidad en la minería crece un 154,2%

El país está demandando más energía eléctrica. De acuerdo con el Balance preliminar de la Economía que presentó recientemente el ministro de Economía Luis Arce Catacora, el índice de consumo de energía eléctrica en el país se incrementó de 472 a 502; es decir, un 6,3%.

Y uno de los sectores que más crecimiento registra es el de la minería. Según este balance, el consumo de energía en este sector creció de enero a septiembre en un 154,2%, seguido de las fábricas de cemento que tuvieron un incremento del 7,3%, la categoría doméstica, en un 6,9% y la industrial y comercial en un 5,8% respectivamente.

De acuerdo con esta entidad, a octubre, las exportaciones de minerales desde Bolivia subieron de $us 2.442 millones reportados en 2015 a $us 2.498 registrados en similar fecha de este año.Según el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, hasta 2025 el Gobierno prevé invertir $us 30.000 millones en el sector eléctrico principalmente en hidroeléctricas como Corani, ,Misicuni, San José, Miguillas, Rositas, entre otras.