La COB aún evalúa la oferta del Gobierno y analiza cumbre

La Central Obrera Boliviana (COB) informó de que aún siguen analizando, en las distintas mesas de trabajo, la propuesta gubernamental en cuanto al incremento salarial para esta gestión.



Desde la secretaría de Empleo y Desocupación de la COB, remarcaron que todavía no han llegado a ninguna conclusión debido a que no solo se está tratando el tema salarial, sino que hay otros puntos como el de la calidad laboral, y la posibilidad de que todos los trabajadores tengan acceso a una vivienda.



Otros asuntos que se están planteando es el tratamiento y aprobación de la Ley General de Trabajo y algunos aspectos ligados a la minería.

Nicanor Baltasar, secretario de Organización de la COB, sostuvo que hoy tendrán un ampliado en el que van a analizar los avances de las mesas de trabajo y la propuesta realizada por el Gobierno.



Baltasar dijo que todavía no se maneja una fecha para el congreso de los trabajadores donde se darán los resultados y se decidirá si se acepta la propuesta del Ejecutivo.



“En el ampliado de hoy tal vez se defina una fecha, aunque es prematuro pues, como ya se vino hablando, cualquier definición se hará una vez que pasen las elecciones”, dijo Baltasar. /JCS