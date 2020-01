Fines de semana de 3 días pueden salvar el mundo

Casi todo el mundo disfruta de los ‘feriados largos’, que por lo general significan un fin de semana de tres días, para disfrutar del tiempo en familia, con los amigos, hacer viajes cortos y relajarse de las presiones de la vida laboral.



Imagina que si en lugar de tener esos fines de semana un par de veces al año, los tuviéramos cada semana. Más allá de las posibilidades de ampliar el tiempo para el ocio, esta idea puede ayudar a salvar el planeta por la radical reducción del impacto ambiental.



Una semana laboral de solo cuatro días se relaciona con una disminución de la huella ecológica en una fácil ecuación: menos idas y venidas del trabajo en vehículos, combinadas con una reducción del consumo eléctrico en las oficinas resulta en una disminución de las emisiones de carbono, señala el científico Alex Williams, en un artículo publicado por la revista The Conversation.



En Utah saben lo que es



El estado de Utah (Estados Unidos) modificó, en 2007, el esquema laboral público y lo hizo de lunes a jueves, manteniendo el total de 40 horas semanales. En los primeros diez meses, el estado ahorró cerca de dos millones de dólares en energía por la disminución de luz, aire acondicionado y computadoras encendidas.



Pese al éxito económico y medioambiental de la medida, Utah abandonó el plan en 2011, tras recibir quejas de los residentes porque no tenían acceso a las oficinas públicas los viernes, lo que demuestra que disfrutar de un fin de semana de tres días debe ir acompañado de un cambio en la dinámica y expectativa de la gente.



Todos saldríamos ganando



Hacerle un favor al medioambiente no es la única ventaja de tener semanas laborales de cuatro días. Tener más tiempo libre ayuda a equilibrar la vida laboral con la familiar, además de reducir el estrés y mejorar la salud física y mental.



Experimentos de reducción de las horas de trabajo en Suecia, el año pasado, mostraron una disminución de enfermedades y mayor productividad de los empleados, explica el artículo de The Conversation



La clave para que funcione está en la productividad



Se puede mantener las 40 horas semanales de trabajo (subiendo a 10 horas diarias) o reducir esa carga a 32, pero optimizar el tiempo de los empleados.



El recorte en las horas laborales no debe sorprendernos. La experiencia demuestra que cuando hay menos tiempo para cumplir con las tareas establecidas, la productividad se incrementa.



La directora de la revista Harvard Business Review, Sarah Green Carmichael, citada por El País, recuerda que en el siglo XIX, “cuando los sindicatos obligaron a los dueños de las fábricas a limitar la jornada laboral a ocho horas, la dirección se sorprendió al descubrir que la producción se incrementó (…) y que disminuyó el número de errores y accidentes”.



Además, la ventaja de nuestra época es que con la tecnología, sería más fácil aumentar la productividad.