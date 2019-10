Denuncian a alcaldesa de El Alto por dichos racistas

La alcaldesa de la ciudad de El Alto, Soledad Chapetón, deberá afrontar un proceso por racismo y discriminación, según adelantó el viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas. La semana pasada dijo que "los alteños son ciudadanos y no están en el área rural".



"Es nuestra obligación como presidente del Comité Nacional de Lucha Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación (presentar la denuncia). Se trate de oposición o del oficialismo, eso nos es indiferente, lo que tenemos que hacer es enviar toda la información al Ministerio Público y eso es lo que hemos hecho", dijo la autoridad según declaraciones recogidas por la agencia de noticias ABI.



Cárdenas recordó las declaraciones que la burgomaestre expresó el viernes: “El Alto es una ciudad, creo que eso es importante, si la Constitución habla, por ejemplo, de usos y costumbres, habla en pueblos indígenas y originarios, evidentemente los alteños venimos de diferentes áreas rurales, pero vivimos en la ciudad de El Alto, somos ciudadanos", había dicho Chapetón en el programa Hola País, emitido por PAT.



Deploró el incidente y sostuvo que “falta que Chapetón diga qué indígenas tienen que vivir en El Alto y quiénes no, porque ella se cree ciudadana y cree que los demás no son ciudadanos y que tienen usos y costumbres; ese es un discurso muy peligroso, nosotros tenemos que seguir su proceso correspondiente”.



La autoridad admitió durante el fin de semana que sus aseveraciones fueron "un lapsus" y pidió disculpas a quienes se hubieran ofendido, aclarando que su única intensión es buscar evitar el conflicto entre pobladores.