Valencia asume y TCP no irá a Cumbre de Justicia

El magistrado Oswaldo Valencia asumió la presidencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y anunció que esa instancia no participará de la Cumbre de Justicia, convocada por el Gobierno para el 3 y 4 de junio en Sucre.



"En observancia de las competencias y atribuciones que tiene este Tribunal y por la seriedad, responsabilidad y resguardo, se ve imposibilitado de participar como magistrados en dicho evento", aseveró la autoridad tras jurar como nuevo titular.



Conoce más: Cumbre pedirá investigar cuentas de jueces y fiscales



Argumentó que "los resultados podrían generar modificaciones no solo a las normas constitucionales sino también legales o en otro caso creación de otras normas, las cuales pueden llegar a ser sometidas a procedimientos o consultas".



Explicó que dicha determinación se adoptó en la última sesión plenaria, luego de un amplio análisis y debate. "Se celebra el desarrollo de dicho trascendental evento, tendiendo al mejoramiento del sistema judicial boliviano", resaltó antes de anunciar que no asistirán a la convocatoria.



Lea también: Conozca qué es la Cumbre de Justicia y su agenda



Según se prevé, la Cumbre centrará su debate modificaciones a los mecanismos de elección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental, del Tribunal Constitucional y de los miembros del Consejo de la Magistratura.



El Gobierno admitió en varias oportunidades que fue un "error" que se de paso a la elección por voto universal de los tribunos, dejando de lado el aspecto cualitativo. Ahora el Ejecutivo busca enmendar esa falla junto a las organizaciones sociales.



Puedes ver: Ministra anuncia cambios a cuatro artículos de la CPE



El nuevo presidente del TCP, elegido por mayoría, es licenciado en Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Superior e Historia del Oriente Boliviano, tiene tres maestrías y realizó pasantías en el Tribunal Constitucional de Madrid y Escuela de Jueces de Barcelona.