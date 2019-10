Internet obliga a cambiar negocio de la popular Playboy

La revista Playboy anunció ayer que dejará de publicar fotografías de mujeres completamente desnudas, indicando que este tipo de imágenes ya no tienen razón de ser en la era de internet, donde la pornografía está al alcance de la mano.



Playboy, que rompió tabúes en los años "50 con sus fotografías de mujeres con los pechos desnudos en una revista dirigida a un mercado masivo, dijo que a partir de la edición de marzo de 2016 la publicación será rediseñada "de arriba abajo".

"La revista Playboy reimaginada incluirá un editorial y un diseño completamente modernos y, por primera vez en su historia, no tendrá desnudos en sus páginas", indicó un comunicado de Playboy Enterprises.



Playboy explicó que ahora tendrá "fotos sexys y seductoras de las mujeres más bellas del mundo", pero sin mostrarlas desnudas, y que "seguirá ofreciendo su premiada mezcla de contenidos de periodismo de investigación, entrevistas y ficción".

Se trata de un cambio radical para una revista lanzada en 1953 con una foto especialmente sexy de Marilyn Monroe en la portada, imagen que rompió el tabú de mostrar a las mujeres al natural.

"El clima político y sexual de 1953, el año en que Hugh Hefner introdujo Playboy al mundo, ya no se parece al actual", dijo el jefe ejecutivo de Playboy Enterprises, Scott Flanders.

"Ahora estás a solo un "click" de todos los actos sexuales imaginables en forma gratuita. Por lo que es algo pasado de moda en este momento", dijo Flanders al New York Times.



En su pico de mayor popularidad, en noviembre de 1972, la revista llegó a vender más de siete millones de ejemplares, pero ha caído a apenas 800.000 hoy en día, indicó el New York Times, citando a la asociación Alliance for Audited Media