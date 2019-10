Personalidades se rinden ante ¡La Paz maravillosa!

EL DEBER logró reunir el jueves en la plaza Murillo, a diez personajes paceños, aunque no necesariamente nacieron en La Paz pero viven en esa ciudad durante años, la aman y se consideran parte de ella. Todos le rindieron un homenaje y aceptaron participar en una sesión de fotografías que realizó el fotógrafo Javier Mamani.



Fue una reunión en la que se destacaron la cordialidad, se constituyó en un espacio de reencuentro entre las personas que brillan en los medios, el arte, la música, y otros ámbitos. No fue necesario presentarlos, todos se conocían y coincidían en el cariño a la urbe.



Conoce más: ¿Qué piensan los paceños sobre su departamento?



Este medio juntó a Simón Lujan, vocalista de Octavia; al humorista David Santalla, a los periodistas Alfonso Toto Arévalo, John Arandia y Claudia Fernández; al asambleísta departamental y activista París Galán; al artista plástico Roberto Mamani Mamani; a la modelo y comunicadora Rayza Terceros y a Miss Redes Sociales 2016, Gabriela Mendoza y a Miss Illimani 2016, Adriana Cortez.



Puedes ver: Revilla frustrado por falta de "coordinación" con Evo



Compartimos el video del Make Over de la producción, e invitamos al lector de EL DEBER a ver mañana el especial de homenaje a la Efeméride Departamental de La Paz, que tendrá además el testimonio de estos personajes y de otros seis: Justa Canaviri, presentadora de Tv especializada en gastronomía; Maricruz Rivera, modelo y esposa del Alcalde paceño; Pepe Murillo, músico paceño; Juan Carlos Arce, jugador de Bolívar; el rector de la UMSA, Waldo Albarracín y el ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas quienes por sus actividades no pudieron llegar a la sesión, pero también contaron por qué aman vivir en La Paz.



Lea también: 7 datos y cifras que hay que saber sobre La Paz



La Sede de Gobierno es caótica, pero ese es su ajayu y su personalidad. Es la puerta de entrada del turismo a Bolivia, conozca los cinco sitios más visitados por extranjeros en La Paz y conozca un plan municipal para que hasta el 2040 La Paz sea una urbe completamente distinta, de la propia voz del alcalde Luis Revilla. Este sábado, junto a la edición impresa de EL DEBER, no se la puede perder.