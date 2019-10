La sequía causa pérdidas de $us 100 millones

La Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) alerta de una pérdida de 255 mil hectáreas de cultivos de invierno de trigo, maíz, sorgo y girasol por un valor aproximado de $us 100 millones como consecuencia de una grave sequía.



El presidente de Anapo, Reinaldo Díaz, dijo que el sector productor de oleaginosas y trigo se ha visto azotado por una sequía sin precedentes en los últimos 16 años, lo cual ya ha afectado 255 mil hectáreas de las 511 mil sembradas durante el periodo de invierno.



"Esto representa una caída en la producción de 360.000 toneladas, lo que significa más de $us 100 millones en pérdidas en el presente cultivo de invierno 2016", precisó en instalaciones de un céntrico hotel de la ciudad de La Paz.



Sin embargo aclaró que las pérdidas las asume el propio productor pues el seguro agrario no las cubre. "Los productores no sólo deben soportar pérdidas de sus cultivos sino mora de sus deudas con las casas comerciales y la banca", señaló.



Alertan de escasez



En relación con la siembra de invierno 2015, Díaz dijo que se registró una caída del 26% en la producción, lo que significaría la falta de algunos productos como el maíz, sorgo, trigo y otros en los cuales el país es deficitario.



"El 2015 llegamos a sembrar una superficie récord de 150 mil hectáreas; ahora queremos sembrar 100 mil hectáreas de trigo de las cuales al menos un 40% está seriamente afectado y eso ocasionaría que se tenga que importar productos para cubrir la demanda interna con la consiguiente erogación de divisas", señaló.



En criterio del representante de Anapo, los productores agrícolas podrían enfrentar de mejor manera los efectos climáticos, plagas y enfermedades en los cultivos con la liberación de eventos biotecnológicos.



"Sabemos que las plagas como los que tiene el cultivo de maíz hacen ataques severos como los que vimos semanas atrás del gusano cogollero. En cambio en otros países ya tienen cultivos genéticamente modificados resistentes al cogollero y a la diatraea (otra plaga)", señaló.



El especialista dijo que con los métodos convencionales se requiere de seis y hasta ocho fumigaciones de pesticidas en los cultivos para controlar a las plagas con el consiguiente impacto en el medioambiente y en la salud humana. Con los transgénicos, dijo, nada de ello sucede.



Anapo, junto al Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), organizó el foro "¡Buenas noticias para los cultivos genéticamente modificados!" que contó con las exposiciones de la fitopatóloga de la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano de Honduras y docente adjunta del Departamento de Biotecnología y Bioingeniería del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, María Mercedes Roca, y del especialista en conservación y manejo de recursos filogenéticos y Biotecnología Vegetal Aplicada, Marín Condori.