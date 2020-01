Diputados tratarán este martes la Ley de la Coca

El martes 21 de febrero, pese a un, en el día que se realizarán marchas convocadas por el oficialismo y la oposición con alta posibilidad de confrontación, fue elegido por el oficialismo para el tratamiento del proyecto de Ley General de la Coca en el plenario de la Cámara de Diputados, desde las 15:30, se lee en la convocatoria a la sesión.La jornada del lunes fue muy tensa en los alrededores del kilómetro cero. Dirigentes cocaleros y policías pugnaron todo el día por el control de los ocho accesos. El, y 7.000 a Yungas. El sector se opone y anuncia que no permitirá que avance el tratamiento de la ley.El ministro de Gobierno, Carlos Romero Romero aseguró que sus demandas principales fueron atendidas. El Gobierno garantiza el respeto de la coca como patrimonio, "pidieron que no se apliquen acciones impositivas a la comercialización de la coca y eso también está aceptado".Lo que no se puede aceptar, según el ministro, es que no se limite la producción en las áreas tradicionales. Calificó la medida de política, y dijo que chocar con los cocaleros del trópico de Cochabamba esEl dirigente de la subcentral La Asunta, Fernando Lima, señaló: "el Gobierno quiere ponernos en contra de la población. Nosotros solo pedimos que, la interpretación de los ministros confunden. No queremos ampliar los cultivos, pero a nosotros estamos igual que con la Ley 1008 y al trópico le duplican su producción, no es justo”, aseveró.