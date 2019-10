Los gremiales protestan contra régimen tributario

La Confederación de Gremiales realizó este martes junto a sus afiliados diversas movilizaciones en todo el país para exigir al Gobierno que atienda varias demandas pendientes. la principal tiene que ver con la actualización de los valores del Régimen Tributario Simplificado (RTS)



La concentración en Santa Cruz se inició en la antigua terminal y de allí salieron los comerciantes formando columnas que ocupaban varias cuadras rumbo al edificio de Impuestos. La marcha fue ruidosa pero no tuvo mayores sobresaltos ya que no encontraron oposición a su paso.



Los comerciantes exigen también al Estado que se atiendan los problemas con el régimen general y las deudas millonarias de impuestos. Anticipan reacciones en caso de no ser escuchados y no descartan el bloqueos de carreteras