Delimitan a 15 años el plazo de militancia para postulantes a contralor

La Asamblea Legislativa modificó el proyecto de requisitos para la designación de contralor o contralora del Estado. El cambio se centró en el plazo de la militancia, que en un inicio establecía que un postulante no debía tener militancia partidaria los últimos 20 años; ahora, se redujo a 15 años.



El Tribunal Supremo Electoral (TSE) envió una nota al Legislativo aclarando que solo pueden emitir certificación de no militancia hasta los últimos 17 años. Es por eso, que se decidió modificar el plazo y ampliar la convocatoria hasta el 9 de mayo, abriendo así nuevas postulaciones.



"Se decidió establecer que los postulantes no podrán entrar en carrera si tienen militancia política los últimos 15 años, así, se modifica también la convocatoria", informó el presidente del Senado, José Gonzales.



También, la presidenta de Diputados, Gabriela Montaño, acotó que se tomó en cuenta la sugerencia de la oposición y que será el TSE la principal fuente de verificación.