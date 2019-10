El Gobierno lamenta que Brasil de refugio a Pinto

El ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia lamentó que el Brasil concediera refugio al exsenador opositor Roger Pinto y que no hubiera respondido a "las múltiples solicitudes formales presentadas como emergencia" para evitar que obtenga dicho estatus.



"Se presentaron todos los argumentos fácticos y legales, pruebas y documentación que demuestran inequívocamente que el aludido ciudadano boliviano no merece ni merecía la protección del Gobierno Brasilero, bajo el título de asilo o refugio", señala el comunicado de esa instancia.



La Cancillería observó la forma de su ingreso a la sede de la embajada de Brasil en la ciudad de La Paz, pidiendo asilo diplomático; la facilitación de su huida a territorio brasilero en complicidad con funcionarios diplomáticos brasileros y; la reciente otorgación de refugio.



"Se reportaban varios procesos penales en su contra por delitos de corrupción pública y otros vinculados a delitos de corrupción pública, uno de ellos con sentencia condenatoria y posible daño económico al Estado de 11 millones de bolivianos", agrega el reclamo nacional.



Asimismo, se dispuso cuatro arraigos, dos declaratorias de rebeldía y dos mandamientos de aprehensión en contra de Pinto; además, actualmente tiene solicitud formal de Notificación Roja para su búsqueda por la Interpol y, trámites de extradición en curso.



El opositor al Gobierno del presidente Evo Morales recibió el pasado martes la notificación sobre la aceptación de su refugio político, medida incluye además a su familia. En la víspera aseguró que eso comprueba que fue víctima de persecución.