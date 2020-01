Juego de Tronos rompe récords en su regreso

Segundo uno. Una neblina espesa llena la pantalla. Es azul. Poco a poco varias figuras se acercan. ¡Son ellos! Los temibles caminantes blancos que esta vez vienen flanqueados por los gigantes... ¡Oh! ¡Por Dios!

Con esa escena comenzó la séptima temporada de Juego de Tronos, la serie estrella de HBO que se difunde todos los domingos, a las 21:00. Y con el invierno llegaron algunas cifras solo para demostrar por qué todos hablan de ella.

Valió la pena esperarla

HBO había retrasado la producción y su debut, uno de los grandes eventos de la televisión a escala mundial, tuvo lugar cuatro meses después de lo acostumbrado.

Pero los telespectadores no se sintieron decepcionados, a juzgar por los miles de comentarios aprobatorios que se vieron en las redes sociales por el explosivo comienzo. Lo más comentado fue la llegada de la reina de los dragones Daenerys Targaryen a Poniente.



“Hay muy pocos programas que pueden ofrecer tanta acción y emoción como el final de la sexta temporada de GoT, pero hay incluso menos que son capaces de lograr que un episodio de preparación como este resulte tan divertido”, dijo Hollywood Reporter.



El toque cómico lo ofreció el músico británico Ed Sheeran, en un ‘cameo’ como un soldado que canta una tonada (un ‘estreno’, aparentemente) sobre la mano de una mujer. Su aparición desató un torrente de memes y no todo el mundo estuvo contento de verlo ahí.



Durante horas, antes y después del estreno de la séptima temporada, #GoTS7 y #GameofThrones fueron las principales etiquetas de Twitter a escala mundial. Fue tal el interés mundial que se desató, que el sitio de HBO colapsó debido a la cantidad de visitantes durante la primera mitad del episodio. Será hasta el próximo domingo, a ver qué pasa.