El padre Xavier Albó fue a ver a Leopoldo Fernández

El padre jesuita Xavier Albó visitó al exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández, que guarda detención domiciliaria en la ciudad de La Paz en medio del proceso judicial por el caso "El Porvenir", instaurado por los hechos de violencia registrados en septiembre de 2008.



"Charla de LUJO con dos personas que admiro mucho... Leopoldo Fernández y el Padre Javier Albó (quien visitó al Ex Gobernador de Pando el mismo día que recibió la condecoración Condor de los Andes)", escribió en Facebook Pamela, una de las hijas de la exautoridad.



Conoce más: Albó critica la reelección de Evo y alaba al Canciller



El reconocido investigador recibió de manos de Evo Morales el "Cóndor de los Andes", máximo emblema entregado en el país. En esa oportunidad cuestionó el intento de repostulación del presidente, pidió no adular y no callar; mencionó a David Choquehuanca como un buen candidato presidencial por el MAS y se declaró "libre pensante".



"No se tiene que coincidir en todo, para vivir en paz, armonía y respeto!!!

Minutos que valieron OrO!", agregó la descendiente de Fernández, que también figura en la fotografía y que después recibió decenas de comentarios.



Lea también: Jesuita pide a Evo aceptar la derrota y no repostular



"Al matemático Álvaro le faltaron unos puntitos para que tuviera razón: casi, casi que el Sí ganó, pero perdió. Y hay que reconocerlo que lo perdimos (...) Aquí está el sucesor, el querido David, ya hay garantía de continuidad. Evo lo puede buscar otra vez (el Gobierno) después de David", dijo el jesuita el martes en Palacio de Gobierno.



Foto publicada por la hija del exprefecto:,