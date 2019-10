300.000 Pymes en riesgo por el doble aguinaldo

Jorge Arias, presidente de la Cámara de Industria, Comercio y Turismo (Cainco), dijo este viernes que el doble aguinaldo está amenazando a 300.000 pequeñas y medianas empresas (pymes) debido a que no podrán afrontar la carga salarial y se verán obligadas a migrar a la informalidad.



Sostuvo que el sector agropecuario, la industria y el comercial, que representan el 60% del Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia, no alcanzaron el crecimiento del 4,5%, índice que gatilla el segundo aguinaldo, bono ‘Esfuerzo por Bolivia’.



“El agro alcanzó el 3,8%, igual el comercial y el industrial creció al 4,03%, todos forman el 60% del PIB y no alcanzaron el crecimiento del 4,5%. Recomendamos aplicar una política salarial acorde a cada sector que contemple la productividad de cada una”, informó Arias.



Este jueves, el vicepresidente Álvaro García Linera informó de que el Gabinete de ministros aprobó el Decreto Supremo reglamentario 2631, que establece el pago del segundo aguinaldo hasta el 31 de marzo de 2016, en el caso de aquellas empresas con problemas económicos.



"Se definió que el pago tiene que hacerse en las empresas que tienen las condiciones hasta el 31 de diciembre. Y las empresas que hagan sus trámites, máximo hasta el 31 de marzo", aseveró.



Ante esta posición, el presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, Luis Barbery, consideró un "verdadero respiro" la ampliación del pago del segundo aguinaldo, hasta el 31 de marzo, para las empresas que no estén en condiciones de hacerlo hasta fines de este año. Sin embargo, observó algunas contradicciones en el Decreto Supremo reglamentario 2631.



"Hay algunas exigencias un poquito contradictorias en el decreto, como que las empresas para calificar en el requerimiento del pago tienen que demostrar al día absolutamente todos los compromisos laborales como el pago a las AFP, entonces si se está al día lo más probable es que no sea muy problemático pagar el doble aguinaldo", hizo notar Barbery.