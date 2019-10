Transporte espera datos sobre el resarcimiento

Fidel Baptista, presidente de la Cámara Boliviana del Transporte Pesado Nacional e Internacional, lamentó que hasta el momento el Gobierno no ha brindado información respecto al resarcimiento económico de las pérdidas que ocasionó al sector el paro aduanero en Chile.



“Solo sabemos que el Gobierno está gestionando el resarcimiento, pero no sabemos en qué punto están las negociaciones porque no hemos recibido hasta el momento ninguna información al respecto”, criticó Baptista.



En julio, Bolivia realizó un reclamo formal ante la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) por los paros en aduanas y servicios portuarios en Chile, que ocasionaron pérdidas económicas a los transportistas del país.



El vicecanciller, Juan Carlos Alurralde, en una oportunidad le dijo a EL DEBER que todavía no se habían cuantificado las pérdidas que ocasionó el paro aduanero chileno; sin embargo, se comprometió en anunciar a los transportistas los resultados obtenidos al término de los estudios que ha ordenado realizar.



Desde la Cámara Departamental de Transporte Pesado de La Paz afirmaron que las pérdidas a causa del paro de la Aduana de Chile ocasionó una pérdida económica de 2 millones de dólares al sector.