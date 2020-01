Johnny será concejal, pero debe pagar sus deudas

Una vez que sea posesionado por el Órgano Electoral Departamental, el líder de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Johnny Fernández, podrá ejercer como concejal de Santa Cruz, luego de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitiera una resolución habilitándolo.

Sin embargo, Fernández deberá saldar la deuda impositiva que tiene y que en mayo de 2015 provocó que el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz lo inhabilitara por no haber presentado su certificado de solvencia fiscal.

"Se ha tenido el máximo cuidado de poner en el final de este extremo jurídico que el fallo no lo libera de una obligación que tendría a raíz de un pliego de cargo, no lo libera del pago, y se instruyó al Órgano Electoral que tenga el máximo cuidado en la revisión de la documentación y del calendario electoral, para seguir los siguientes pasos", dijo Osvaldo Valencia, presidente del TCP a la agencia ABI.

EL DEBER se comunicó telefónicamente con el líder ucesista y exalcalde de Santa Cruz para conocer su posición, pero su esposa, ‘Puky’ Rea, indicó que tenía muchas reuniones y que le haría conocer la solicitud, pero no se tuvo respuesta.

Se reunió con Percy y Sosa

La presidenta del Concejo, Angélica Sosa, indicó que la noche del lunes, Johnny Fernández hizo una visita a ella y al alcalde Percy Fernández y les comentó de la resolución del Tribunal Constitucional. “Le vamos a dar la bienvenida; vamos a invitarlo a que se sume a trabajar por Santa Cruz”, afirmó Sosa, quien aseguró que la agrupación ciudadana Santa Cruz Para Todos (SCPT) no tiene una alianza sino un “compromiso por Santa Cruz” con UCS.

Reacción de los concejales



Rhea Borda, quien asumió como concejal suplente, ocupando el curul que correspondía al jefe de su partido, cree que este aportará un mayor fortalecimiento de lo que, al contrario de Sosa, ella denomina ‘alianza’ con Santa Cruz Para Todos.

“Hace un año y medio estamos trabajando en alianza, apoyando la gestión de Percy. Johnny Fernández está en permanente comunicación con la presidenta del Concejo, Angélica Sosa; coordina muchísimas actividades dentro de lo que es la alianza”, afirmó Borda.



El concejal del Movimiento al Socialismo (MAS) Johnny Zeballos hizo hincapié en que la resolución del Tribunal Constitucional no libera de la deuda pendiente a Johnny Fernández y que este, para ser autoridad, primero debería ser un ejemplo para la sociedad y cumplir con todos los requisitos para ser concejal. “Debemos tener autoridad moral”, aseveró Zeballos