Exploradores de los sentidos

Su diario vivir está impregnado de aromas, sabores, colores y texturas. Fácilmente pueden presumir de tener bien afinadas la vista, el olfato, el gusto y el tacto. Y es que su oficio, como catadores o expertos degustadores de ciertas bebidas o alimentos ha fortalecido la destreza de sus sentidos.



Ellos no lo toman como un trabajo, sino como una experiencia placentera que realizan, motivados por una pasión personal o por seguir una tradición familiar.



Eduardo Byon, barista y catador internacional de café (Café Patrimonio); Jhon Franz Restovich Salinas, maestro cervecero (de la cerveza Potosina): Markus Hafner y Peter Walter Stampfli, especialistas en degustación de quesos (de Quesería Suiza), además de un equipo de degustadores de chocolate (de la fábrica Chocolates Para Ti) hacen un alto en su labor para contar en qué consiste su peculiar oficio del que depende la calidad de los productos que luego se ofrecen al público.

Su herramienta de trabajo

La cata o degustación tiene su propio proceso y técnica, que varía dependiendo de cada producto. Quien la realice necesita una capacitación y práctica previa. Y es que debe hacer una ‘lectura’ correcta de un amplio espectro de sabores, texturas y olores, con la mente lo más abierta posible. La curiosidad e intuición contribuyen mucho a esa tarea.



Los órganos de los sentidos son la herramienta de trabajo de estas personas por lo que necesitan también cuidarlos para asegurar su éxito. Muchas industrias tienen personal especializado en esa tarea para realizar un mejor control de calidad de su producción.

Debido a la alta sensibilidad sensorial que han desarrollado, a algunas de ellas les es difícil controlar la inquietud que sienten por degustar bebidas o alimentos de su predilección, incluso estando ya fuera de horario de trabajo.



No olvidan de dar su aporte: transmiten sus conocimientos en ferias o degustaciones

Tiene más planes en mente, entre ellos expandir un cafetal en la zona de Bermejo

Café Patrimonio

experiencias con aroma a café

UN TRABAJO EN EQUIPO EXITOSO

Acompañan el proceso del café desde la semilla hasta la taza. Impulsan el consumo

de la producción nacional



_ Beber una taza de café no es un simple deseo; para Eduardo Byon es todo un ritual apasionante. Tanto valora esta bebida que este joven cruceño de padres coreanos ha invertido en su capacitación profesional y actualmente ya es barista y catador internacional de café.

Estudió ese arte y técnica en Corea y Costa Rica, respectivamente. Y ahora difunde sus conocimientos y experiencias desde la ciudad de Santa Cruz.

Para certificarse como catador uno debe someterse a una minuciosa evaluación. "Son 22 pruebas sensoriales que se toman durante tres días. Se examinan una serie de combinaciones de aromas y sabores", explica.



A la hora de catar café, según este experto, hay que dejarse llevar por diversas sensaciones y emociones. La fragancia, el aroma, el sabor, el cuerpo y la acidez, entre otros aspectos crean todo un ambiente sensorial que hay que evaluar con atención.

En su opinión, un buen café debe lograr equilibrio de acidez (esa especie de cosquillas que uno siente en la lengua) dulzor y amargor. Aclara que la mayor parte de la percepción del sabor del café viene del aroma, así que hay que afinar bien el sentido del olfato. “Sea en el día o al final de la noche, una taza de café despierta múltiples sensaciones. Uno se olvida de todo”, describe.

_ Dinámico y emprendedor

Byon recuerda que quedó fascinado con el café boliviano desde la primera vez que lo probó. Eso lo motivó a invertir en emprendimientos empresariales que promueven el consumo de la producción cafetalera nacional.



Así nació Café Patrimonio. Con esa marca lanzó inicialmente en 2015 una empresa tostadora de café. Entusiasmado con la idea de transmitir lo que sabe creó un servicio de consultoría para cafeterías y ha abierto también una academia de barismo donde se enseña a preparar diversas variedades de café.



Su más reciente apuesta empresarial es una cafetería que inauguró en enero a media cuadra de la plaza 24 de Septiembre (calle Sucre N° 50). Ese establecimiento se provee por el momento de materia prima de alta calidad de la zona de Yungas y ofrece selectas muestras de café de origen. “Nuestro negocio no es solo vender café, queremos transmitir el mensaje de que se valore más lo nuestro", enfatiza.

Chocolates para ti un dulce oficio que pone en alerta todos los sentidos

TODO UN EQUIPO ESPECIALIZADO

Tres expertos examinan el cacao. Un panel de 10 degustadores ponen en acción su vista, olfato, tacto y gusto

_ Mirar, oler, tocar y probar chocolates puede resultar una propuesta irresistible para muchos. Ese es parte del 'dulce' oficio de un grupo de personas en la fábrica de Chocolates Para Ti, empresa que nació hace 26 años en Sucre. Su trabajo requiere, sin embargo, de amplios conocimientos y experiencia.

Allí hay tres especialistas en la cata del grano de cacao crudo o tostado, así como de los chocolates en sí. También existe un panel de 10 degustadores previamente evaluados y elegidos.



La degustación en todo el proceso de elaboración del chocolate es, según explican en esa compañía, de mucha importancia, porque asegura la compra de cacao de óptima condición y el desarrollo de un buen aroma que se verá reflejado en un chocolate de excelente calidad.

Paso a paso

El proceso de cata empieza con la inspección del grano de cacao crudo para evaluar su olor y sabor. Ya al examinar el chocolate se siguen una serie de pasos.



La primera actividad es visual para observar el color (la superficie debe ser brillante y lisa, no debe tener defectos como puntos blancos). Luego pasa a actuar el olfato para percibir la intensidad de los aromas propios del chocolate (además de las fragancias que aportan otros ingredientes como la leche, por ejemplo, o bien ciertos olores extraños).



El tacto también debe cumplir su función (el chocolate debe ser firme, no pegajoso al partir, debe emitir un sonido particular al partirlo, entre otros aspectos). Y a la hora de saborearlo, la fusión en la boca debe ser rápida y no debe dejar grumos al derretirse. Tiene que haber un equilibrio entre aromas y sabores propios del cacao, dulzor, acidez, amargor y la astringencia, propiedad asociada a la textura del chocolate.

La experiencia enseña

Los años de experiencia en este trabajo van profundizando esas cualidades especiales que se necesitan para catar y diferenciar lo esencial del chocolate. En ese sentido, la fábrica capacita personal y realiza un testeo para saber si pueden diferenciar sabores dulces, amargos o ácidos en diferentes concentraciones. Con el paso del tiempo se perfecciona esa destreza.



Un buen chocolate, al final, debe tener un equilibrio adecuado y agradable entre dulce, ácido y amargo. Además, debe poseer un brillo satinado, ser firme al tacto, debe derretirse fácilmente y completamente en la boca y estar libre de olores y sabores extraños

Quesería Suiza gusto por el queso, herencia familiar

ELABORACIÓN Y DEGUSTACIÓN

Markus Hafner y Peter Walter Stampfli enseñan a sus visitantes cómo deben saborear mejor ese producto

_ Tanto Markus Hafner como Peter Walter Stampfli, socios propietarios de la Quesería Suiza que nació hace 16 años en Buena Vista, mantienen desde su niñez el gusto, pasión y tradición familiar por los quesos.

“En casa fuimos productores de leche y al lado había una quesería de la que aprendimos mucho sobre la fabricación y degustación de quesos”, cuenta Hafner quien hoy se encarga de la parte administrativa de la empresa.



En Quesería Suiza reciben visitantes y turistas a quienes orientan sobre la mejor forma de degustar el queso. La maduración, el aroma, su sabor, su textura, todo aporta a su calidad.

“Saborear un buen queso es un deleite para el paladar. Y si se lo acompaña con un buen vino, no hay nada mejor", afirma.



Por su lado, Peter Walter Stampfli cuenta que en su casa tenían una quesería y así desde pequeño empezó a valorar ese producto. Decidió tomar en serio este oficio y se capacitó. Hoy es técnico superior en productos lácteos. Y en Quesería Suiza controla el área de Producción.



Los años de experiencia le han permitido ganar destreza en la degustación. "Primero hay que identificar el color típico del queso. Su masa también debe ser bien compacta y no se debe quebrar cuando se lo doble. El sabor es propio de cada variedad de queso”, explica. Ambos enfatizan en la importancia de cuidar la temperatura del queso. Al sacarlo de la heladera hay que dejarlo reposar al aire libre por unos 15 minutos o media hora. Así los sabores y aromas se sienten mejor.

Cerveza potosina

El secreto de un maestro cervecero

VIGILA EL PROCESO DE PRODUCCIÓN

Jhon Franz Restovich cuenta que este oficio requiere pasión y una dedicación permanente.

_ Detrás de una cerveza, Jhon Franz Restovich Salinas, ve mucho esfuerzo y sueños cumplidos por parte de gente que participa de la elaboración de esa espumante bebida. Este maestro cervecero con 32 años de experiencia nació en Cochabamba y se especializó en este oficio en Múnich (Alemania).

Restovich optó por esta actividad siguiendo la herencia familiar. “He seguido los pasos de mi padrastro que era cervecero. Desde mis 16 años ya empecé en la práctica. Luego con una beca de estudio logré capacitarme más”, relata. Se considera “un amante de su profesión” y asegura que lo que más disfruta es la complejidad del proceso que sigue este producto que lo motiva a estar siempre monitoreándolo.



Trabajó en reconocidas fábricas de cerveza del país y desde hace unos meses es maestro cervecero de la cerveza Potosina.

Su labor le exige estar pendiente de todo el proceso de producción. “En cuerpo o en espíritu, un cervecero tiene que estar las 24 horas del día al servicio de su trabajo. Es algo que apasiona”, dice.



Al hacer una degustación hay ciertos cuidados previos a tener. “En lo posible hay que estar en ayunas, el producto no debe ser degustado en frío y no hay que dejar que ninguna distracción interfiera en el gusto: no fumar y no beber café”, enfatiza. Una buena cerveza, en su opinión, debe ser agradable al gusto, refrescante, de un color dorado y con espuma. La alta sensibilidad sensorial que ha desarrollado mantiene a su olfato y gusto siempre activos. “Probablemente de una manera inconsciente uno está con sus sentidos en alerta”, menciona