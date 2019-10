Cuidado con la ceguera por usar celular a oscuras

Se han detectado casos de mujeres que han quedado ciegas temporalmente por usar móviles en la oscuridad, aunque este problema también puede aparecer en los hombres. Así lo desvela una nueva investigación publicada en The New England Journal of Medicine.



La luz brillante que desprende la pantalla de el teléfono móvil puede sabotear por completo la visión, o al menos por un tiempo, advierte la publicación. Tal vez esta sea una buena razón para que se apague el celular cuando se está a por dormir, a diferencia de muchas personas que se quedan dormidas mientras usan su celular a oscuras durante un tiempo prolongado.



En uno de los casos estudiados, una mujer de 22 años experimentó una pérdida de la vista en su ojo derecho, pero solo una noche. Tras meses de pruebas, los médicos no hallaron la causa de la ceguera transitoria. Pero entonces se detectó un segundo caso. Esta vez, era una mujer de 40 años que notaba cómo perdía la visión de un ojo durante 15 minutos todas las mañanas en cuanto se despertaba. De nuevo, los médicos se mostraron perplejos.



Finalmente, los expertos detectaron un factor común denominador. Ambas mujeres perdían la visión después de pasar varios minutos mirando el móvil en la oscuridad, una por la noche y la otra por la mañana. Y lo más fuerte es que cada mujer perdía la visión del ojo en función del lado del que estaban recostadas.



El problema es que cuando la persona se acuesta en la cama, en principio mira el móvil por un ojo ya que al estar recostada de lado, el otro está bloqueado con la almohada, como especifica la investigación.



Esta postura provoca blanqueo de fotopigmento en el ojo que se adapta al brillo de la pantalla, mientras que el otro ojo se adapta a la oscuridad de la almohada.



Son solo algunos casos investigados, pero por las dudas es aconsejable desconectarse del mundo cuando se apague la luz para dormir.