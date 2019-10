Liquidadora del ex-Fondioc exculpa a dos ministerios

La liquidadora del ex Fondo Indígena, Lariza Fuentes, aseguró ayer que los ministerios de Economía y Planificación no intervinieron directamente en proceso de transferencias irregular de dinero público a los proyectos fraudulentos, que provocaron daños al Estado por más de Bs 71 millones.



“El procedimiento para las transferencias de recursos del exfondo a los proyectos era atribución exclusiva de la entidad, deslindando así cualquier responsabilidad directa de los ministerios de Economía y Finanzas Públicas y de Planificación del Desarrollo en los diferentes proyectos”, aseguró Fuentes, a través de una nota de prensa.



Además, indicó que “todo el procedimiento de desembolso se realizaba previa aprobación del personal administrativo del ex Fondo”.

La entidad fue intervenida por supuesto daño económico de más de Bs 71 millones en 153 proyectos.



El procedimiento



Fuentes explicó que la Unidad Administrativa Financiera tenía un procedimiento para la inscripción de obras y habilitar la partida presupuestaria.



Primero, el ex Fondo solicitaba al Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (Vipfe), la habilitación de la partida en el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (Sigma). Luego, el Vipfe, con la solicitud emitida por el ex Fondo y la resolución de autorización de transferencia del Ministerio de Desarrollo Rural, hacía viable la habilitación de la partida en el Sigma, derivando al Viceministerio de Presupuesto la modificación presupuestaria. Era así que este viceministerio, conforme a solicitud del Vipfe, habilitaba la partida.



Hubo participación



Según Héctor Castellón, abogado de Marco Antonio Aramayo, exdirector del Fondo Indígena, rechazó la declaración. Aseguró que en ningún país existe la posibilidad de que alguien gaste un centavo del Tesoro, que no sea con la autorización, revisión o análisis del Ministerio de Economía.

“Que se diga que no hay ninguna participación, sería negar el hecho de que hubo intervención de recursos estatales”, dijo. Expresó que la afirmación estaba alejada del propio Manual de Transferencia de recursos público-privados.



El jurista, cuyo defendido se encuentra con detención preventiva, coincidió, sin embargo, en que los pasos administrativos no necesariamente generan un riesgo penal. Cree que las responsabilidades se cometieron en la ejecución de los proyectos, con lo que se desafecta también a su defendido



88 proyectos aún siguen observados

El director del nuevo Fondo de Desarrollo Indígena, Eugenio Rojas, aseguró que de los 211 proyectos que fueron transferidos por la liquidadora de la anterior entidad, fueron observados 88 de ellos, los cuales serán enviados a la Contraloría.



“Hay 88 proyectos que no recibirán el desembolso ni del anterior Fondo ni de este porque no cumplieron requisitos. Esos proyectos se van a cerrar y este mismo año se hará auditorías para que el próximo año sean remitidos a la Contraloría para que se cumplan los procedimientos y las responsabilidades”, dijo.



No obstante, Rojas aseguró que el Fondo Indígena está esperando que se completen los descargos y las aclaraciones de los beneficiarios, hasta el próximo mes de octubre.