El hijo de Gustavo Cerati denuncia biografía

El hijo del fallecido músico argentino Gustavo Cerati, líder de la banda de rock Soda Stéreo, criticó una biografía recientemente publicada sobre su padre, quien este martes hubiera cumplido 56 años.



A través de un mensaje publicado en el perfil de Facebook de su banda Zero Kill, Benito Cerati cuestionó al autor de la biografía, el periodista Juan Morris, por supuestamente "infiltrarse" en el velatorio de su padre, fallecido el año pasado, "para sacar provecho propio".



"Hay tanto fraude a nuestro alrededor", escribió el joven, quien dijo hablar en nombre de toda su familia y que afirmó que Morris no conoció al ex Soda Stéreo.



"Cerati. La biografía" aborda los últimos instantes del músico antes de sufrir en 2010, en Venezuela, un accidente cerebrovascular y también los cerca de cuatro años que pasó en coma, hasta su muerte, en Buenos Aires, el 4 de septiembre de 2014.



Lee más: Fallece el músico Gustavo Cerati



Benito Cerati ya había criticado el libro días atrás al afirmar que la obra de Morris "carece de veracidad, tiene muchas impresiones y no está autorizada por la familia".



"La idea de biografía autorizada me suena a contar la historia oficial", señaló este lunes el autor, quien sin embargo aseguró entender que a la familia "le pueda resultar incómodo un libro así", como le ocurriría a él si alguien escribiese sobre su padre.